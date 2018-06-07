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Как носить подтяжки и выглядеть сексуально
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Как носить подтяжки и выглядеть сексуально — показывает Эмма Стоун 

Grazia 7 июня 2018
Фото: Grazia
На днях Эмма Стоун стала гостей премии LVHM-2018 в Париже. Для мероприятия актриса выбрала образ из круизной коллекции Louis Vuitton и произвела фурор. Эмма выглядела невероятно женственно, несмотря на брюки и подтяжки, которые всегда считались мужским аксессуаром.
Белоснежный блейзер с острыми плечиками, под который актриса не стала ничего надевать, придал контраст луку, а черные лодочки и небольшая сумка в тон стали его отличным завершением. Кроме того, Эмма сделала яркий акцент на губы при помощи алой помады. За идеальную цветовую гамму и силуэт образа звезда получает высший балл.
Напомним, что Эмме Стоун приписывали роман с недавно разведенным Джастином Теру. Но актриса поспешила опровергнуть эту информацию, заявив, что экс-супруга Дженнифер Энистон она воспринимает лишь как брата.
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Женский форум
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