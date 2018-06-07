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Пугачева сняла Галкина в трусах и помахала тапкой
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Пугачева сняла Галкина в трусах и помахала тапкой 

Рамблер 52 минуты назад
Фото: @maxgalkinru
Телеведущий активно ведет социальную жизнь в Instagram и пытается приобщить жену.
Но своенравная Алла Борисовна оказалась не так проста, и опередила мужа Максима, поймав его без штанов.
"Макс меня достал, чтобы я появилась в Инстаграме, вот забрала у него телефон, снялась и выставила. Пугачева"
— сообщила Алла подписчикам мужа в Instagram. Но просьбу все-таки выполнила, в конце видео примадонна весело машет ногой в тапочке.
Поклонники звездной пары, не оставили пост без внимания и оценили красоту семейной жизни в целом и тапочки в частности:
"Так по-настоящему! Вы прекрасны! Какая прелесть, тапок ку-ку"
"А уж ножки свои изящные Алла обязательно покажет, хоть самую малость. МОЛОДЕЦ"
"Максим как всегда, но у Аллы тапочки — блеск!"
Женский форум
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