Пугачева сняла Галкина в трусах и помахала тапкой

Телеведущий активно ведет социальную жизнь в Instagram и пытается приобщить жену.

Но своенравная Алла Борисовна оказалась не так проста, и опередила мужа Максима, поймав его без штанов.

"Макс меня достал, чтобы я появилась в Инстаграме, вот забрала у него телефон, снялась и выставила. Пугачева"

— сообщила Алла подписчикам мужа в Instagram. Но просьбу все-таки выполнила, в конце видео примадонна весело машет ногой в тапочке.

Поклонники звездной пары, не оставили пост без внимания и оценили красоту семейной жизни в целом и тапочки в частности:

"Так по-настоящему! Вы прекрасны! Какая прелесть, тапок ку-ку"

"А уж ножки свои изящные Алла обязательно покажет, хоть самую малость. МОЛОДЕЦ"

"Максим как всегда, но у Аллы тапочки — блеск!"