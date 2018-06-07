Светличная публично рассказала о муже-альфонсе

Актриса стала гостьей телепередачи "Судьба человека" и поделилась подробностями своей личной жизни.

Светлана Светличная рассказала о своих мужьях. Ее первым мужем был Владимир Ивашов , известный актер, которого помнят по фильмам "Герой нашего времени", "Новые приключения неуловимых", "А зори здесь тихие" и другим. Но в 1990-е ему пришлось пойти на стройку, чтобы прокормить жену и двоих сыновей. А в 1995 году его не стало, врачи спасти не смогли.

Позже Светличная вышла замуж за музыканта Сергея Смирнова-Сокольского. Он был младше нее на 20 лет, но так похож на мужа, что даже такая разница в возрасте не помешала актрисе. А потом она пожалела о своем поступке. Брак продлился 25 дней, Светлане Светличной не понравилось то, что ей пришлось его содержать.

Два года назад он умер, но на похороны актриса не пошла.