«Хороши блинчики»: голая Седокова удивила фанатов

«Хороши блинчики!» — голая Седокова порадовала подписчиков

Украинская певица и экс-солистка группы «ВИА Гра» подогрела интерес подписчиков очередным пикантным фото. Звезда отдыхала в Монте-Карло и накануне вернулась домой, но придержала некоторые снимки из отпуска, которые продемонстрировала сейчас.

@annasedokova

Анна — настоящий профессионал позирования в купальнике. Не подвела и в этот раз: певица выбрала необычный ракурс, чтобы продемонстрировать пышный бюст и дизайнерский купальник со стразами. Глубокое декольте предсказуемо привело подписчиков в восторг: они назвали любимицу «секс-бомбой», «куколкой» и «самой сексуальной женщиной в мире».

И почему я не люблю просто) Ведь можно же выехать за часа три в аэропорт, там за два часа спокойно пройти все контроли, спокойно бокал вина выпить, а у меня все время за минуту до окончания регистрации получается приехать. Вот сейчас совсем не факт, что кто-то улетит. Зато покупалась 😂😂😂

@annasedokova

Сама Анна под постом рассказала о своей неорганизованности. Мол, вместо того, чтобы заранее прибыть в аэропорт и спокойно пройти все процедуры, получается только приехать за минуту до концу регистрации.

— Вот сейчас совсем не факт, что кто-то улетит. Зато покупалась, — оптимистично констатирует Седокова.

По возращении селебрити не поскупилась на еще один горячий снимок: на этот раз ракурс обращает внимание на шикарные ягодицы звезды.

— Спасательница Малибу! — восхищаются подписчики.

Неожиданно, но я таки дома! Умудриться дважды за сутки не успеть на рейс и каким-то чудом все же попасть на третий — это прекрасное приключение! Теперь, можно и переодеться. 😂 Теперь, я знаю точно, что смысла приезжать за час двадцать на самолёт точно нет, эффект точно такой же. Ну, по крайней мере, мне.) Меня не покидает ощущение, что какие-то силы оставили меня там, а вы верите в судьбу? И что она вас ведёт? Я вот теперь да, только не пойму пока, куда) Все, я на концерт! Спасибо фотографу за фото. С Днем Рождения 💋💋💋

@annasedokova

Другой поклонник иронично отметил, что было бы странно, если бы к такой пятой точке не липли приключения.