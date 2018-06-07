Знаменитости, которые избивали своих женщин

Увы, но никакая девушка не застрахована от того, что ей по жизни придется столкнуться с настоящим тираном. Даже некоторые из "звездных" мужчин держали под контролем своих жен.

Майк Тайсон

Звезда спорта мирового уровня всегда был известен своим скверным характером. Неоднократно вокруг Майка разгорались настоящие скандалы: он дрался, ругался, водил машину в нетрезвом виде и даже получил обвинение в изнасиловании. Оказалось, что и семейная жизнь с Робин Гивенс была далека от идеала: боксер постоянно ее избивал и "хвастался" этим своим друзьям.

Том Круз

Про то, каково это — жить с голливудским красавчиком, Кэти Холмс даже сейчас вспоминает с содроганием. Она уверяет, что Том постоянно ее контролировал, иногда даже не выпускал из дому, а "воспитательные меры" в доме были обыденным делом. После того, как пара развелась, Круз забыл о своей большой любви к Кэти и не вспоминает также о дочери. Впрочем, Кэти не скрывает того, что она даже рада этому.

Крис Браун

В порыве ревности бывший бойфренд Рианны начал ее избивать прямо в машине, а затем принялся душить певицу. Рианне просто повезло, что прохожие увидели все и вызвали правоохранительные органы . Как итог — певица оказалась в госпитале, а Браун — на общественных работах.

Шон Пенн

Казалось бы, какую беду вообще может предвещать брак Шона Пенна и Мадонны ? Однако пару то и дело заставали за крупными ссорами прямо на публике. Актер поднимал на певицу не только руку, в ход иногда шла бейсбольная бита. Окончательную точку в семейной жизни поставил случай, когда Шон, будучи пьяным, связал Мадонну, избил, выдернул приличное количество волос и надругался над ней.

Мел Гибсон

Актера знают как человека со сложным характером, и зря Оксана Григорьева думала, что сможет его перевоспитать. По словам девушки, Гибсон неоднократно ее избивал и доходило даже до сотрясения мозга и потери зубов.

Бобби Браун

Около 15 лет продлилась семейная жизнь Бобби Брауна и Уитни Хьюстон . По словам певицы, супруг ее постоянно бил, а после расставания с Бобби она пережила серьезное психологическое расстройство. Именно из-за такого потрясения певица и начала принимать наркотики.

Джонни Депп

Никто не мог и предположить, что Джонни Депп, будучи образцовым семьянином, расстанется с супругой Ванессой Пради и женится на Эмбер Херд. Но уже через год после свадьбы актриса заявила о том, что Джонни ее избивает. Впрочем, это заявление было очень сомнительным, и даже бывшая супруга Деппа заступилась за него, утверждая, что он просто не мог этого сделать.

Чарли Шин

В 2009 году прогремел серьезный скандал: Чарли Шина задержали за то, что он набросился на свою жену Брук Мюллер с холодным оружием. Удивительно, но пара развелась лишь в 2011 году.

Деннис Родман

Семейная жизнь Денниса и Кармен Электры не протянула даже полгода. Сразу после свадьбы пара постоянно ругалась, а расстались они из-за того, что часто друг с другом дрались.

Томми Ли

Для Памелы Андерсон побои вошли в привычку, ведь бывший супруг постоянно ее унижал. Однажды Андерсон написала заявление на супруга в участке, и его посадили за решетку на несколько месяцев.

Микки Рурк

Бывшая жена Рурка вспоминает, что иногда ему в голову ударяло боксерское прошлое и он отправлялся тренировать на ней удары. Удивительно то, что женщина терпела это целых 6 лет совместной жизни.