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«Мой главный учитель»: Литвинова о Муратовой
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«Мой главный учитель»: Литвинова показала редкие фото Киры Муратовой 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Накануне вечером стало известно, что ушла из жизни Кира Муратова. Украинский режиссер и актриса прожила 83 года. Причину смерти женщины не сообщают. В ее картинах снимались такие великие артисты, как Владимир Высоцкий, Олег Табаков и многие другие. Однако шесть лет назад она объявила о завершении своей карьеры. Сегодня ее память почтили многие знаменитости: Александр Олешко, Максим Виторган, Резо Гигинеишвили и другие звезды.
Несколько часов назад выразила свою скорбь и Рената Литвинова, которая снималась в фильмах Муратовой. Она поделилась редкими снимками артистки. На одном из фото Кира Георгиевна запечатлена в молодости. Она позирует в шляпке и теплом свитере. Второй кадр был сделан во время очередных съемок. «Моя Кира — мой главный учитель. Незаменимая», — поделилась Литвинова. Поклонники также выразили свои соболезнования семье Муратовой. «Великой женщине, замечательному человеку. Склоняю голову, светлая память», «Примите мои соболезнования, Рената. Она будет жить в наших сердцах и в ваших работах…светлая память», «Уважаю за неповторимость и правдивость!», — высказались пользователи соцсети.
Напомним, что Муратова впервые вышла замуж за режиссера Александра Муратова, но позже они развелись. У них была дочь Марианна, которая трагически погибла. Позже артистка сыграла свадьбу с художником и сценаристом Евгением Голубенко, но детей у них не было.
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