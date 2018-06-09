Без стыда: Беркова в экстремальном платье

Елена Беркова знает, как заставить поговорить о себе. Сейчас звезда фильмов для взрослых вместе со своим супругом находятся на «Кинотавре». Для выхода на дорожку в 7-й день фестиваля Беркова надела платье в пол с двумя огромными разрезами, которые доходят почти до пупка. При этом Елена, разумеется, не надела под наряд нижнего белья. Сложно представить, как же приходилось ей ходить, чтобы не засветить все свои интимные части тела перед публикой. Или же под платьем у Елены есть скрытое белье, как думаете?

Напомним, в прошлом году звезда фильмов для взрослых и реалити-шоу «Дом-2» заявила о желании стать президентом России и даже сняла предвыборный ролик.