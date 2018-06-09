Ещё
Без стыда: Беркова в экстремальном платье
Далее:
Читайте также:
Ещё

Без стыда: Беркова в экстремальном платье 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
33-летняя Елена Беркова зажгла на «Кинотавре».
Елена Беркова знает, как заставить поговорить о себе. Сейчас звезда фильмов для взрослых вместе со своим супругом находятся на «Кинотавре». Для выхода на дорожку в 7-й день фестиваля Беркова надела платье в пол с двумя огромными разрезами, которые доходят почти до пупка. При этом Елена, разумеется, не надела под наряд нижнего белья. Сложно представить, как же приходилось ей ходить, чтобы не засветить все свои интимные части тела перед публикой. Или же под платьем у Елены есть скрытое белье, как думаете?
Напомним, в прошлом году звезда фильмов для взрослых и реалити-шоу «Дом-2» заявила о желании стать президентом России и даже сняла предвыборный ролик.
WMJ.ru: последние новости
Было — стало: как сейчас выглядит и чем занимается звезда сериала «Бригада» Екатерина Гусева Мощная женщина! Как Бритни Спирс выглядит на отдыхе в бикини и без макияжа Было — стало: как живет и выглядит Мариана Ариас, сыгравшая «драную кошку» Андреа в сериале «Дикий ангел»
Женский форум6  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Заблестело: девушки украшают ягодицы и не только3
Истинные лица знаменитостей
«Сердечко», «Капельки» и другие типы ягодиц2
«Вот так мы и жили, на две семьи»8
Лопес в прозрачном комбинезоне сразила видом сзади43
Видео
00:51
Изуродованную Корикову утешают после съемок
Звёзды
00:23
Танец беременной Лободы возмутил Сеть
Звёзды
04:17
Экс-муж Пугачевой поражен надменностью Ротару
Звёзды
05:22
Скрытые страхи, о которых молчат мужчины
Психология
11:37
Что ещё приготовили для вас маркетологи
Еда
00:56
Чехова: «Мужчины похотливо смотрели на мою грудь»
Звёзды
04:17
Звезды, которые запретили детям все
Звёзды Дети
01:00
Началова рассекретила богатого жениха
Звёзды
04:07
Секреты, которые не раскроет ни одна девушка
Психология
08:00
Истинные лица знаменитостей
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение