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Как Бритни Спирс выглядит в бикини и без макияжа
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Как Бритни Спирс выглядит в бикини и без макияжа 

WMJ.ru 3 часа назад
36-летняя Бритни Спирс отдыхает в Майами в компании своих сыновей.
wmj
Бритни Спирс за последний год кардинально изменилась. В ней уже сложно узнать ту пышнотелую женщину, которой было абсолютно все равно на то, как она выглядит. Сейчас мама двоих сыновей находится в отличной физической форме: она дружит со спортом и регулярно хвастается с подписчиками своими новыми достижениями. Теперь ее любимым времяпрепровождением стал активный отдых. Вот и сейчас Бритни проводит время в компании своих сыновей на пляже в Майами. Конечно, время от времени звезда нежится в лучах солнца, загорая на шезлонге. Но и от активности она не отказывается.
wmj
Крепкие бедра, собранные мокрые волосы, решительный напор — кажется, Бритни готова покорять не только океанические волны, но и снова занять свое место на музыкальном Олимпе. А ты бы хотела новый суперхит от Спирс?
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