Голое платье Бузовой произвело фурор

Такого фурора певица давно не производила.

Ольгу Бузову постоянно критикуют за слишком откровенные наряды и обнаженные фото. А она, словно назло хейтерам, от раза к разу выбирает для себя все более провокационные образы.

Приятно завершать этот прекрасный вечер с наградой в руках👸🏻😘 Завтра ещё один сложный и безумно важный день 🙏🏻 держу кулачки 👊🏻 Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 7 Июн 2018 в 1:45 PDT Мы уже видели ее на сцене в кожаных трусах и блестках, и на детском празднике практически с голой грудью… Сейчас же Ольга решила прийти на модную церемонию в практически «голом» платье — с прозрачными вставками по бокам, которые тянулись на всю длину наряда.

Казалось бы, тут антифанаты должны просто закидать певицу едкими комментариями. Но — вот удивление — этот наряд получил одобрение миллионов Ольгиных подписчиков. Они сочли такой вечерний аутфит элегантным и даже скромным! И посоветовали Ольге одеваться так почаще. Впрочем, по сравнению, например, с красными лаковыми ботфортами-сосисками и блестящим боди, платье действительно смотрится весьма классически.