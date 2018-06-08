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Голое платье Бузовой произвело фурор
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Голое платье Бузовой произвело фурор 

WDay.ru 2 часа назад
Фото: @buzova86
Такого фурора певица давно не производила.
Ольгу Бузову постоянно критикуют за слишком откровенные наряды и обнаженные фото. А она, словно назло хейтерам, от раза к разу выбирает для себя все более провокационные образы.
Мы уже видели ее на сцене в кожаных трусах и блестках, и на детском празднике практически с голой грудью… Сейчас же Ольга решила прийти на модную церемонию в практически «голом» платье — с прозрачными вставками по бокам, которые тянулись на всю длину наряда.
Казалось бы, тут антифанаты должны просто закидать певицу едкими комментариями. Но — вот удивление — этот наряд получил одобрение миллионов Ольгиных подписчиков. Они сочли такой вечерний аутфит элегантным и даже скромным! И посоветовали Ольге одеваться так почаще. Впрочем, по сравнению, например, с красными лаковыми ботфортами-сосисками и блестящим боди, платье действительно смотрится весьма классически.
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