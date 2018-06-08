Алексей Воробьев спел в подземном переходе

Обаятельный хулиган Алексей Воробьев часто веселит поклонников своими шутками и неожиданными поступками. Порой кажется, что артист попросту не умеет быть серьезным. Новым примечательным событием в жизни известного исполнителя стало его безупречное исполнение а капелла в столичном переходе.

Не успел Алексей Воробьев вернуться в Москву после успешного выступления в международном лагере «Артек» на фестивале «Детская новая волна 2018», как столичная жизнь и череда новых съемок закружили его в своем водовороте, не оставляя времени на отдых. Однако знаменитый блондин все же нашел в своем плотном графике пару минут на посещение подземного перехода, где не упустил случая насладиться акустикой и исполнить а капелла композицию на английском языке.

Пугающая пустота и отсутствие толпы фанатов вокруг Воробьева указывают на то, что скорей всего незапланированное выступление артиста проходило глубокой ночью. Впрочем, даже в столь позднее время голос Алексея привлек-таки пару очаровательных девушек, напросившихся на совместный снимок со звездой.

The best acoustics for singing is underground ❤️ Самая лучшая акустика в подземке ❤️ Публикация от Алексей Воробьев-🅐🅛🅔🅧 🅢🅟🅐🅡🅡🅞🅦. (@mr.alexsparrow) 6 Июн 2018 в 1:44 PDT «Самая лучшая акустика в подземке», — шутливо подписал опубликованный ролик артист, поклонники которого отнеслись к его поступку не только с подозрением, но и с изрядной долей юмора.

«Ура! Леха дождался своего слушателя» «Без работы теперь точно не останешься» «То чувство, когда немного выпил» «Вот Алексей, вы и докатились до пения в подземке» «Неужели ты в зимнем пуховике? Или это образ бездомного музыканта?» «Держу пари, что ты пьян» «Я бы тебе кинула монетку» «Зарабатываешь на новую обувь?»