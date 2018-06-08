Звезды, которые победили онкологию

Даже колоссальные доходы не гарантируют звёздам, что их не коснутся проблемы со здоровьем. И одной из таких проблем являются онкологические заболевания, которыми знаменитости тоже страдают. К счастью, многие селебрити, настроившись на серьёзную борьбу с болезнью, победили опасные недуги.

1. Анджелина Джоли в 2013 году решилась на удаление молочной железы. Актриса не болела раком, но врачи сообщили ей, что вероятность развития заболевания составляет 87 процентов. Склонность к онкологии передалась Анджелине от матери, которая скончалась в 56 лет от рака молочной железы.

2. У Роберта Де Ниро рак простаты диагностировали в 2003 году, когда ему было 60 лет. Заболевание было обнаружено на ранней стадии, так что Де Ниро полностью излечился.

3. Кайли Миноуг в 2005 году узнала, что у неё рак груди. После удаления опухоли и восьмимесячного курса химиотерапии болезнь отступила.

4. Юрию Николаеву поставили диагноз «рак кишечника» в 2007 году. Несколько операций и медикаментозных курсов существенно облегчили состояние Николаева.

5. Хью Джекман в 2013 году объявил, что у него обнаружен рак кожи. Он прошёл курс лечения, но болезнь регулярно возвращается.