Знаменитости, которые избавились от беременности 

Ежегодно в мире 50 000 000 женщин избавляются от нежелательной беременности. Не являются исключением и знаменитые женщины, которые жертвуют беременностью ради новых ролей или гастролей.
1. Великолепная Катрин Денёв, французская актриса, сделала аборт в 1967 году, а позже выступила в защиту закона о легализации абортов. Однако Катрин всё-таки стала матерью: у неё сын и дочь.
2. Певица Патрисия Каас несколько раз делала аборты. По мнению Патрисии, все беременности были ошибкой, потому что она не любила мужчин, от которых беременела. Сейчас 51-летняя Каас не замужем, у неё нет детей.
3. Примадонна Алла Пугачёва — мать троих детей. Кристине Орбакайте уже 47, а двойняшкам Гарри и Лизе, которых выносила для Пугачёвой суррогатная мать, по 4 года. Однако в браке с Евгением Болдиным (1985-1993) Алла под давлением супруга прервала беременность.
4. Любовь Успенская забеременела в 16 лет и ждала близнецов. Но возлюбленный будущей звезды настоял на аборте. Следующие две беременности завершились трагедией: один малыш умер во время родов, другой — через несколько дней после рождения. Успенская была уверена, что таким образом платит за грех молодости. Лишь в 35 лет Любовь сумела родить дочь.