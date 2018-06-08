Мадонна выходит замуж за юного манекенщика

Певица не только переехала к 32-летнему возлюбленному в Лиссабон, но и купила свадебный наряд.

Певица сейчас живет в Лиссабоне — в столицу Португалии знаменитость переехала, чтобы быть поближе к молодому любовнику — португальскому манекенщику Кевину Сампайо.

Мадонна перевезла в Лиссабон четверых усыновленных детей и купила для своего большого семейства особняк за 6 млн евро. Новый дом звезды располагается неподалеку от тренировочной базы юниорской футбольной команды «Бенфика», в которой занимается ее сын Мадонны. И хотя 59-летняя певица рассказывает журналистам, что именно спортивный талант сына побудил ее переехать в Европу, мы-то знаем: Мадонна просто не хочет отпускать от себя красавчика Кевина. Да и того, 27-летняя разница в возрасте, кажется, не смущает.

А сегодня и вовсе удивила подписчиков, выложив фото в свадебном платье.

«Я сегодня буду невестой. Замужней. К удивлению», — подписала фотографию певица.

На звезде оказалось белое воздушное платье, почти королевская тиара и большое количество цепочек… Ведь что-то же должно было остаться от привычного образа королевы сцены.

Поклонники тут же принялись поздравлять певицу с красавцем-мужем и новой жизнью…

Впрочем, сама Мадонна решила выдержать интригу до конца. И подробностей церемонии сообщать не стала.

Да, и вдруг, это очередная ее шутка? А образ грамотно подобран для нового клипа?