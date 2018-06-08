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Лопес в прозрачном комбинезоне сразила видом сзади
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Лопес в прозрачном комбинезоне сразила видом сзади 

Рамблер 2 часа назад
Самая большая ошибка в мире, зафиксированная в книге рекордов Гиннесса — это празднование 2000 года, когда большинство населения планеты отметило миллениум. Между тем миллениум наступил лишь в 2001 году.
В жизни Дженнифер Лопес произошла менее масштабная, но весьма забавная ошибка. Певица выложила в свой микроблог видео с тортом и поздравлением от своего коллеги по случаю юбилейного концерта. Но при этом говорила витиевато, и поклонники решили, что Джей Ло справляет день рождения.
Невнимательность фанатов можно было легко объяснить: многим было не так интересно наблюдать за церемонией, как разглядывать округлые бедра и ягодицы, которые слишком откровенно подчеркивал почти полупрозрачный сценический костюм.
Среди комментариев, посвященных знойному виду звезды, оказались и русскоязычные, но многие из них в приличном обществе произносить нельзя.
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