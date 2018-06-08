Лопес в прозрачном комбинезоне сразила видом сзади 

Самая большая ошибка в мире, зафиксированная в книге рекордов Гиннесса — это празднование 2000 года, когда большинство населения планеты отметило миллениум. Между тем миллениум наступил лишь в 2001 году.
В жизни Дженнифер Лопес произошла менее масштабная, но весьма забавная ошибка. Певица выложила в свой микроблог видео с тортом и поздравлением от своего коллеги по случаю юбилейного концерта. Но при этом говорила витиевато, и поклонники решили, что Джей Ло справляет день рождения.
When you work this hard on something it’s nice to take a moment and celebrate…Mr. Benny Medina who has been a consistent source of support and love in my life for over twenty years and has been thru so much with me said a lot of things that were so humbling and touched my heart and truly moved me to tears! But the one thing he said that was an absolute is… we do it for YOU! The fans and all the people that come out every night to share this amazing experience with us! I will always continue to give you #ALLIHAVE Thank you! I love you…❤️ #untilnexttime
Невнимательность фанатов можно было легко объяснить: многим было не так интересно наблюдать за церемонией, как разглядывать округлые бедра и ягодицы, которые слишком откровенно подчеркивал почти полупрозрачный сценический костюм.
Среди комментариев, посвященных знойному виду звезды, оказались и русскоязычные, но многие из них в приличном обществе произносить нельзя.