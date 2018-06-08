Лопес в прозрачном комбинезоне сразила видом сзади

Самая большая ошибка в мире, зафиксированная в книге рекордов Гиннесса — это празднование 2000 года, когда большинство населения планеты отметило миллениум. Между тем миллениум наступил лишь в 2001 году.

Невнимательность фанатов можно было легко объяснить: многим было не так интересно наблюдать за церемонией, как разглядывать округлые бедра и ягодицы, которые слишком откровенно подчеркивал почти полупрозрачный сценический костюм.

Среди комментариев, посвященных знойному виду звезды, оказались и русскоязычные, но многие из них в приличном обществе произносить нельзя.