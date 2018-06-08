Кейт Мосс ужаснула целлюлитом на светском показе

Легендарная манекенщица Кейт Мосс вновь стала поводом для обсуждений. Модель заявилась на показ мужской коллекции извеcтного бренда в мини-юбке, обнажив недостатки своего тела.

Модель-ветеран рискнула появиться на торжестве высокой моды в неподобающем виде. Выбор Кейт пал на экстремальное мини-платье с глубоким декольте от Saint Laurent.

Подобных нарядов в самых разных вариациях знаменитая британка за свою жизнь перемерила сотни. Однако в этот раз Кейт явно промахнулась, передает журнал Vogue.

@voguettestyle

На опубликованных фото видно, как платье обнажило ее далеко не идеальные ноги с явными признаками целлюлита. Располневшая фигура звезды поразила поклонников модели неухоженностью. Многие отметили, что бывалая сексуальность покинула тело 44-летней Кейт.

Впрочем, сама дива этому нисколько не смущалась. Она смело позировала фотографам, демонстрируя наряд со всех сторон. Стоит отметить, что уверенности в себе модели уж точно не занимать.

@katemosslatest

Пользователи Сети обратили внимание на то, что на показе Мосс даже не пыталась прикрыть позорный вид чем-либо. Напротив, она явилась на мероприятие с гордо поднятой головой. "Я никогда не была спортивной или кем-то подобным. Я всегда была, типа, "тьфу", — призналась Кейт.

При этом дива рассказала, что все-таки начала тренироваться. По словам Кейт, это заставило ее чувствовать себя действительно хорошо.