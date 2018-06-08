Как сейчас выглядит Екатерина Гусева

Актриса с миловидной внешностью Екатерина Гусева стала известна широкой публике после того, как сыграла роль Оли в сериале «Бригада» вместе с Сергеем Безруковым.

Сериал вышел 16 лет назад, но за это время актриса практически не изменилась. Екатерина все также молодая и прекрасна. Похоже, Гусева знает какой-то секрет вечной молодости. По словам актрисы, она не занимается спортом, не сидит на диетах и не прибегает к уколам красоты. Екатерина использует народные рецепты, но самое главное — много спит.