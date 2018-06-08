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Как сейчас выглядит Екатерина Гусева
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Как сейчас выглядит Екатерина Гусева 

WMJ.ru 2 часа назад
Фото: Кадр из сериала "Бригада"
Чем сейчас живет 41-летняя Екатерина Гусева.
Актриса с миловидной внешностью Екатерина Гусева стала известна широкой публике после того, как сыграла роль Оли в сериале «Бригада» вместе с Сергеем Безруковым.
Сериал вышел 16 лет назад, но за это время актриса практически не изменилась. Екатерина все также молодая и прекрасна. Похоже, Гусева знает какой-то секрет вечной молодости. По словам актрисы, она не занимается спортом, не сидит на диетах и не прибегает к уколам красоты. Екатерина использует народные рецепты, но самое главное — много спит.
Сейчас Гусева продолжает активно сниматься в кино, а также играть в театре. Екатерина больше 20 лет счастлива замужем за бизнесменом Владимиром Абашкиным. У пары подрастают двое детей: 19-летний сын Алексей и 7-летняя дочь Анна.
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