Бывшая участница «Дома‐2» завела роман с женщиной

Экс‐участница проекта «Дома‐2» Виктория (Тори) Карасева завела новый роман, который удивил поклонников. Раскрыла секрет ее избранница Алена Андреева, опубликовавшая фотографии с нежными словами в своем профиле «ВКонтакте».
Виктория Карасева более трех лет участвовала в шоу «Дом-2». Она выделялась среди участников мощнейшим голосом: по профессии Тори — оперная певица.
На проекте у Виктории было два серьезных романа с мужчинами, один из которых перерос в нечто большее. Летом 2017 года Карасева вышла замуж за Вячеслава Дворецкова, причем церемония бракосочетания была проведена в тайне. Пара обещала повторить свадьбу для родственников и поклонников через год. Но не срослось.
скриншот репоста Виктории Карасевой «ВКонтакте»
Вскоре стало известно, что в жизни Карасевой появилась новая любовь — некая Алена Андреева. Сама Карасева не выкладывает фотографии с девушкой, но делает репосты ее недвусмысленных публикаций, которые комментирует нежными словами.
скриншот публикации Алены Андреевой «ВКонтакте»
Источник фото: скриншот публикации Алены Андреевой «ВКонтакте»
В разговоре с «360» бывший участник «Дома-2» Рустам Солнцев подтвердил связь Карасевой и Андреевой. «Я рад за Тори и ее новую любовь. Девушки счастливы и это главное», — заявил шоумен.