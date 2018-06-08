Бывшая участница «Дома‐2» завела роман с женщиной

Бывшая участница «Дома‐2» призналась в любви к женщине

Экс‐участница проекта «Дома‐2» Виктория (Тори) Карасева завела новый роман, который удивил поклонников. Раскрыла секрет ее избранница Алена Андреева , опубликовавшая фотографии с нежными словами в своем профиле «ВКонтакте».

Виктория Карасева более трех лет участвовала в шоу «Дом-2». Она выделялась среди участников мощнейшим голосом: по профессии Тори — оперная певица.

На проекте у Виктории было два серьезных романа с мужчинами, один из которых перерос в нечто большее. Летом 2017 года Карасева вышла замуж за Вячеслава Дворецкова, причем церемония бракосочетания была проведена в тайне. Пара обещала повторить свадьбу для родственников и поклонников через год. Но не срослось.

скриншот репоста Виктории Карасевой «ВКонтакте»

Вскоре стало известно, что в жизни Карасевой появилась новая любовь — некая Алена Андреева. Сама Карасева не выкладывает фотографии с девушкой, но делает репосты ее недвусмысленных публикаций, которые комментирует нежными словами.

скриншот публикации Алены Андреевой «ВКонтакте»

Источник фото: скриншот публикации Алены Андреевой «ВКонтакте»