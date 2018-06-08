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Мадонна утверждает, что выходит замуж
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Мадонна утверждает, что выходит замуж 

Рамблер 51 минуту назад
Фото: @madonna
Певица шокировала поклонников в Instagram новостью о том, что собирается замуж.
Мадонна выложила в свой микроблог снимок, на котором она изображена в необычной диадеме, фате и, вероятно, белом воздушном платье.
Фотографию певица подписала так: "Буду невестой. Собираюсь замуж, на удивление".
Возможно, это вовсе не эпатаж и провокация. Не так давно Мадонна переехала в Лиссабон, поближе к своему молодому любовнику — португальскому манекенщику Кевину Сампайо. Певица приобрела там особняк за 6 миллионов евро и перевезла в столицу Португалии четверых приемных детей.
Поклонники певицы отреагировали по-разному: одни считают, что у пары слишком большая разница в возрасте, Кевину — 32 года, Мадонне же — 59. Другие уверены, что это просто образ для клипа.
Женский форум
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