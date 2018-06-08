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Павел Воля нашел сестру
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Павел Воля нашел сестру 

Russianshowbiz.info 2 часа назад
Фото: Russianshowbiz.info
Российский телеведущий и резидент «Comedy Club» на ТНТ неожиданно для себя обнаружил родственницу. Сестрой Павла, судя по физиогномическим данным, стала неординарная британская актриса Тильда Суинтон.
Действительно, сходство двух представителей мира шоубизнеса прослеживается на черно-белых фотографиях, которые Воля опубликовал в своем блоге. Артист не стал писать длинных комментариев к своему посту, посчитав, что поклонникам для размышлений хватит одного вопроса: «Похожи?»

Похожи?

Публикация от  Павел Воля | Pavel Volya (@pavelvolyaofficial)

Признав, что Павел и Тильда похожи как брат и сестра, подписчики позволили своей фантазии разыграться не на шутку: «Тильда-Матильда Воля. Осталось научиться мыслить, как блондинозавр. Разбить Порш, потребовать от Ляйсан другой, попросить Лизу называть себя "настоящей подругой", целовать воздух перед щёчкой у… Бульдога, постоянно жаловаться, что видишь в зеркале корову. Разбив второй Порш о белый Гелентваген, звонить жене со словами "Сейчас тебе будет, сейчас тебе устроят разбор на лобном. " И обязательно сделай где-нибудь пирсинг».
Фанаты Воли заметили, что белые волосы зарубежной звезды идеально подходят прозвищу артиста «Снежок».
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