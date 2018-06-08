Павел Воля нашел сестру

Российский телеведущий и резидент «Comedy Club» на ТНТ неожиданно для себя обнаружил родственницу. Сестрой Павла , судя по физиогномическим данным, стала неординарная британская актриса Тильда Суинтон.

Похожи? Публикация от Павел Воля | Pavel Volya (@pavelvolyaofficial) 6 Июн 2018 в 5:01 PDT Действительно, сходство двух представителей мира шоубизнеса прослеживается на черно-белых фотографиях, которые Воля опубликовал в своем блоге. Артист не стал писать длинных комментариев к своему посту, посчитав, что поклонникам для размышлений хватит одного вопроса: «Похожи?»

Признав, что Павел и Тильда похожи как брат и сестра, подписчики позволили своей фантазии разыграться не на шутку: «Тильда-Матильда Воля. Осталось научиться мыслить, как блондинозавр. Разбить Порш, потребовать от Ляйсан другой, попросить Лизу называть себя "настоящей подругой", целовать воздух перед щёчкой у… Бульдога, постоянно жаловаться, что видишь в зеркале корову. Разбив второй Порш о белый Гелентваген, звонить жене со словами "Сейчас тебе будет, сейчас тебе устроят разбор на лобном. " И обязательно сделай где-нибудь пирсинг».

Фанаты Воли заметили, что белые волосы зарубежной звезды идеально подходят прозвищу артиста «Снежок».