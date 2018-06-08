Чехова: «Мужчины похотливо смотрели на мою грудь»

Телеведущая признается, что всю жизнь вела непримиримую борьбу с лишним весом и смогла принять особенности своей фигуры, далекой от идеала, лишь после 30 лет. А за последние два года произошли глобальные изменения — она похудела до 46-го размера одежды. Сейчас 40-летняя Анфиса ведет на СТС программу «Взвешенные и счастливые люди» и с удовольствием делится секретами своей стройности.

Анфиса всегда была крупной девочкой. Когда училась в театральной школе, педагог по танцам ставила ее в задние ряды, чтобы толстушка не портила ей общую картину. Так она заработала ненависть к танцам и неуверенность в себе. А в 13 лет у нее вдруг резко выросла грудь.

«Я видела, как похотливо смотрят на нее взрослые мужчины, — вспоминала Чехова. — Меня это сильно испугало! В душе я была еще ребенком, очень страдала оттого, что не такая, как все, стеснялась себя». В 16 лет Анфиса весила 72 кг, что немало при росте 163 см. В юности чего она только не делала, чтобы похудеть. Неделями сидела на кефире и рисе, проводила над собой опасные эксперименты: голодала до обмороков, пачками пила тайские таблетки — с трудом потом откачали».

Со временем стала аккуратнее. Но изо всех сил старалась меньше есть и активно заниматься спортом. В 22 года Анфиса смогла постройнеть до 52 кг. Вспоминает, что выглядела болезненно, на лице — отпечаток вселенского страдания… Но что самое ужасное — периодически она срывалась и организм стремительно возвращал утраченные килограммы. Если худела на двадцать, то потом набирала тридцать. Случалось, что Чехова ела все подряд и не могла остановиться.

«В какой-то момент появились проблемы с сосудами, страдала нервная система, — рассказывала телеведущая. — Я жила, ненавидя себя за то, что толстая».

Она уже вела программу «Секс с Анфисой Чеховой», выглядела на экране соблазнительно, но продолжала комплексовать из-за несовершенства фигуры.

Чехова убеждена, что каждая способна стать королевой: «Если будете нести себя по жизни с гордым видом и ощущать богиней — так вас и станут воспринимать окружающие. А чтобы поверить в то, что вы королева, надо почаще смотреться в зеркало. Можно повесить в спальне гигантское зеркало и, раздевшись догола, каждый день изучать в нем собственное тело. Поначалу, возможно, придется делать это через силу, со слезами на глазах. Но через полгода постоянных тренировок вы к особенностям своей фигуры настолько привыкнете, что она будет казаться вам прекрасной. Я лично на себе это проверила, и многие мои подруги тоже… Еще у меня была пачка карточек с надписями: "Я самая красивая", "У меня потрясающие ноги", "Я нравлюсь всем мужчинам", "Я чертовски умна". И как заучивают английские слова, так же по несколько раз на дню я зазубривала эти фразы. В результате они записались на подкорку мозга и я в них поверила».

Чехова утверждает, что ее внешнее преображение — результат внутренних изменений. Специально она не худела, не изнуряла себя в спортзале. Телеведущая стала заниматься медитациями, смысл которых — побыть в одиночестве, помолчать, прислушаться к своему внутреннему голосу. Она ходила к астрологам, изучала себя по разным гороскопам, ездила в места силы, читала литературу, продолжала работать над собой с психологом.

«Главное, к чему я пришла: пора перестать бороться, — говорит Чехова. — Если себя не любить и уничтожать плохими мыслями, никаких позитивных изменений не произойдет. Благодаря этому и другим открытиям, которые я сделала про саму себя, вдруг стали меняться не только взгляды на жизнь, но и характер, и вес. Я стала другим человеком — невероятно спокойным, всегда теперь в ровном, радостном состоянии. Мой психолог говорит, что с изменением психотипа меняется и телосложение».

За два года Чехова похудела на 30 килограммов. Она питается избирательно и поддерживает себя в форме. Занимается с тренером йогой, ходит на косметические процедуры, делает массажи. Телеведущая исключила из рациона жирное, мучное, соусы, мясо, птицу, яйца, сахар. Почти не ест молочные продукты, изредка ряженку и натуральный йогурт. Она отдает предпочтение рыбе, овощным супам и салатам. Продукты запекает или готовит на гриле.

«Когда я привела в гармонию мысли, поняла, что просто не хочу есть вредные вещи»,

— объясняет Анфиса.