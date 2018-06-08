Началова рассекретила богатого жениха 

На красной дорожке церемонии вручения национальной музыкальной премии МУЗ ТВ певица Юлия Началова появилась под руку с молодым человеком. Корреспондент Dni.Ru выяснил имя и статус спутника звезды.
"Юлия, скоро ли свадьба?" — спросили мы артистку. "Не за горами", — загадочно улыбнулась Юлия. И пояснила, что ее спутника зовут Вячеслав, ему 38 лет. "Надеюсь, что у нас все серьезно".
Молодо человек был более словоохотлив: "Я занимаюсь защитой прав человека, у меня неплохой доход, но это не так важно, как пение Юлии".
Началова рассказала, что уже познакомила 11-летнюю дочь Веру со своим избранником. Правда, на премию девочку с собой не взяли. "У дочки сейчас каникулы, и она с бабушкой уехала на море, хот и огорчилась, что премия МУЗ ТВ пришлась именно на это время". — улыбается артистка.
dni.ru
Напомним, что Началова дважды состояла в браке — ее мужьями были музыкант Дмитрий Ланской и футболист Евгений Алдонин. А потом на протяжении пяти лет она состояла в гражданском браке с хоккеистом Александром Фроловым.
Напомним, сегодня, 8 июня, в Москве, в СК "Олимпийский" состоялось открытие "Премии МУЗ-ТВ 2018. Трансформация". Ведущими шоу стали Максим Галкин, Дмитрий Нагиев и Ксения Собчак. На сцену выйдут: Дима Билан, Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Григорий Лепс, Ани Лорак, гр. "Руки Вверх!", LOBODA, Ольга Бузова, A’Studio, Валерий Меладзе, Тимати, Джиган и многие другие. Организаторы приготовили много сюрпризов: зрители не только услышат хиты любимых артистов, но и увидят популярных исполнителей в самых неожиданных амплуа.