Началова рассекретила богатого жениха

На красной дорожке церемонии вручения национальной музыкальной премии МУЗ ТВ певица Юлия Началова появилась под руку с молодым человеком. Корреспондент Dni.Ru выяснил имя и статус спутника звезды.

"Юлия, скоро ли свадьба?" — спросили мы артистку. "Не за горами", — загадочно улыбнулась Юлия. И пояснила, что ее спутника зовут Вячеслав, ему 38 лет. "Надеюсь, что у нас все серьезно".

Молодо человек был более словоохотлив: "Я занимаюсь защитой прав человека, у меня неплохой доход, но это не так важно, как пение Юлии".

Началова рассказала, что уже познакомила 11-летнюю дочь Веру со своим избранником. Правда, на премию девочку с собой не взяли. "У дочки сейчас каникулы, и она с бабушкой уехала на море, хот и огорчилась, что премия МУЗ ТВ пришлась именно на это время". — улыбается артистка.

dni.ru