Ещё
Волочкова в бикини повернулась к фанатам спиной
Далее:
Читайте также:
Ещё

Волочкова в бикини повернулась к фанатам спиной 

Рамблер 2 часа назад
Фото: @volochkova_art
Анастасия Волочкова в очередной раз шокировала фанатов снимком в Instagram. На нем скандально известная балерина стоит, повернувшись спиной к зрителю, в откровенном бикини, которое демонстрирует фигуру Волочковой во всей красе.
Подпись к фото гласит:
"Мой взгляд по жизни всегда устремлен только вперед и устремления только к победам и новым свершениям. А на отдыхе я люблю смотреть на море. В моей жизни есть огромное количество любящих и уважающих меня людей, прежде всего, за мои сильные качества. И я всем им благодарна за человеческую поддержку и тепло. Та грязь, которая изливается за моей спиной, означает, что я впереди. А еще… Все эти злобные изрыгания желчи слышит только моя.опа. А я слушаю шум волн. А мой Турмалин Параиба с бриллиантами на солнце горит ярче. Хорошего всем лета, моря, солнца и роскошных курортов".
Волочкова снова затронула темы, которые часто встречаются в описаниях под ее снимками и неизменно вызывают жаркие дискуссии. Она рассказала о бриллиантах, роскошных курортах, а также о "любящих и поддерживающих" ее людях и людях, которые ее ненавидят, но при этом не мешают ей жить.
К слову сказать, в этот раз Анастасия закрыла комментарии к провокационной фотографии, лишив своих подписчиков возможности порассуждать на эти "философские" темы. Обычно они не стесняются в выражениях и не скупятся на укоры балерины по любому поводу.
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Бросил невесту, когда узнал, что она эскортница»150
В Москве изуродовали десятки женщин9
Лопес в прозрачном комбинезоне сразила видом сзади29
Самого сильного в мире человека травят в Сети6
5 шокирующих фактов о клубнике2
Видео
00:23
Танец беременной Лободы возмутил Сеть
Звёзды
04:17
Экс-муж Пугачевой поражен надменностью Ротару
Звёзды
01:00
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь
Звёзды
14:06
Вместо этих продуктов мы покупаем подделки
Еда Здоровье
10:16
Знаменитости, которые избавились от беременности
Звёзды Здоровье
01:00
Голое платье Бузовой произвело фурор
Звёзды
00:54
Лопес в прозрачном комбинезоне сразила видом сзади
Звёзды
03:41
Бывшая участница «Дома‐2» завела роман с женщиной
Звёзды
06:38
Звезды, которые победили онкологию
Звёзды Здоровье
05:04
Какие продукты категорически нельзя смешивать
Еда Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение