Волочкова в бикини повернулась к фанатам спиной

Анастасия Волочкова в очередной раз шокировала фанатов снимком в Instagram. На нем скандально известная балерина стоит, повернувшись спиной к зрителю, в откровенном бикини, которое демонстрирует фигуру Волочковой во всей красе.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 8 Июн 2018 в 6:29 PDT

Подпись к фото гласит:

"Мой взгляд по жизни всегда устремлен только вперед и устремления только к победам и новым свершениям. А на отдыхе я люблю смотреть на море. В моей жизни есть огромное количество любящих и уважающих меня людей, прежде всего, за мои сильные качества. И я всем им благодарна за человеческую поддержку и тепло. Та грязь, которая изливается за моей спиной, означает, что я впереди. А еще… Все эти злобные изрыгания желчи слышит только моя.опа. А я слушаю шум волн. А мой Турмалин Параиба с бриллиантами на солнце горит ярче. Хорошего всем лета, моря, солнца и роскошных курортов".

Волочкова снова затронула темы, которые часто встречаются в описаниях под ее снимками и неизменно вызывают жаркие дискуссии. Она рассказала о бриллиантах, роскошных курортах, а также о "любящих и поддерживающих" ее людях и людях, которые ее ненавидят, но при этом не мешают ей жить.

К слову сказать, в этот раз Анастасия закрыла комментарии к провокационной фотографии, лишив своих подписчиков возможности порассуждать на эти "философские" темы. Обычно они не стесняются в выражениях и не скупятся на укоры балерины по любому поводу.