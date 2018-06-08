Звездные красавицы, которые родились в нищете

Порой кажется, что знаменитости всегда были богатыми и обеспеченными. Однако многим приходилось проходить сложный путь к успеху. И, как показывает практика, чем популярнее человек, тем больше ему пришлось перенести по дороге на вершину.

Ани Лорак

Детство Ани Лорак прошло в детском доме. Настоящее имя певицы — Каролина Куек, и в дом малютки ее отдала мать из-за того, что ей приходилось и так воспитывать трех детей самой. Благодаря отсутствию нормальных условий и голодному детству девочка смогла только закалить свой характер.

Вера Брежнева

Вере Брежневой так же пришлось пройти сложный путь, прежде чем достигнуть статуса одной из самых успешных женщин СНГ. У Веры также есть три сестры, которым пришлось расти в бедной семье. Отец актрисы стал инвалидом из-за травмы. Вера долгое время в детстве подрабатывала посудомойкой и няней. Кроме того, у Веры даже не было денег, чтобы оплатить свой выпускной и она на него не пошла.

Ники Минаж

И хотя рэперша Ника Минаж может заткнуть любого рэпера-мужчину за пояс, даже она не ела из золотых ложек в детстве. Сперва девочку воспитывала бабушка, а после 5 лет ее родители отправились в Куинс. Жизнь в необеспеченном положении наложила свой отпечаток на Ники. В тот момент, когда родители ругались, девушка запиралась в машине и писала будущие хиты.

Наталья Водянова

Модель прошла настоящую историю Золушки. Ей пришлось расти без отца, а затем после второго брака мать Натальи родила еще двух дочерей, одна из которых появилась на свет с ДЦП. Наташа помогала матери в воспитании сестер, трудясь параллельно на рынке. Однажды ее заметил модельный скаут, после чего ее карьера пошла в гору.

Сара Джессика Паркер

Звезда, известная по сериалу "Секс в большом городе" выросла в многодетной семье, где вместе с ней росло 8 детей. Актриса не знает ничего о своем родном отце, а отчим получал копейки, работая водителем. Так или иначе, Сара безумно ценит все, что преподносит ей жизнь и готова к любым трудностям.

Селин Дион

Певица-легенда также не может похвастаться беспечным и беззаботным детством. Ее семья была большой и бедной, а Селин была самой младшей из 14 детей. Тем не менее артистка смогла вырасти трогательной и душевной женщиной, несмотря на дефицит родительской заботы и любви.

Настасья Самбурская

Нельзя назвать счастливым и детство известной актрисы из России, Настасьи Самбурской. Когда ей было 5 лет, ее отец угодил за решетку, после чего мать начала пить. Доходило до того, что маленькой Насте приходилось зимой носить босоножки, а на выпускной она надевала картонные туфли. После переезда в Москву Самбурская начала работать на трех работах и удачно попала на съемки "Универа".