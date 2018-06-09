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Изуродованную Корикову утешают после съемок
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Изуродованную Корикову утешают после съемок 

Дни.ру 2 часа назад
Елена Корикова расстроилась, увидев, как получилась в только что отснятом фильме. Актриса приняла решение покинуть профессию.
Одна из самых привлекательных актрис отечественного кинематографа, звезда сериала "Бедная Настя" Елена Корикова недавно создала свою страничку в популярной социальной сети Instagram. Артистку любят — сейчас на нее подписаны 18,2 тысячи человек, хотя публикации не превышают и 100. Фанаты с интересом следят за жизнью артистки и нахваливают каждое ее фото.
Однако сама Корикова относится к собственной персоне критически. В свежем посте артистка призналась, что крайне недовольна тем, как получилась на съемках нового фильма. Елена так расстроилась, что приняла решение покинуть профессию.
"Приехала к подруге, после озвучание нового фильма, расстроенная (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.). Сказала:, Я окончательно решила уходить из профессии’. А она: ’Ты — офигенная, просто не умеют или не хотят свет ставить на артистку, любого можно светом изуродовать. ’ Взяла фотоаппарат, (а он у нее всегда рядом, потому, что любит она это дело😊), и так, как наши встречи все — равно всегда заканчиваются съемкой, (это уже закономерность), за 30 мин сделала мне фотосессию, (без гримеров и стилистов, как была)", — рассказала Корикова.
Судя по дальнейшим словам артистки, поддержка подруги оказала на нее благотворное влияние. "Видео Вам сегодня для настроения, а фотографиями поделюсь, чуть позже😊. Спасибо, Натусечка, за позитив, часы смеха и за вкуснейшую утку! Лю❤️", — обратилась к приятельнице Елена.
Поклонники рассыпались в комплиментах Кориковой и призвали ее ни в коем случае не оставлять кино.
"Ждем шикарную роль! Надеемся и верим!",
"Красотка! Обожаю вас! И не вздумайте уходить из профессии! Таких лиц практически не осталось. Все становятся одинаковыми (после косметологов) смотреть не на кого😱",
"Необыкновенная и неповторимая",
"Леночка нет-нет. Мы вас просим не уходите🖐всего вам наилучшего", — высказались подписчики.
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