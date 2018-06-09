Истинные лица знаменитостей

Звёзды постоянно появляются на публике, даже обычный выход в магазин привлекает внимание поклонников и журналистов. Певицы и актрисы вынуждены постоянно использовать мейк-ап, в противном случае их сразу же упрекают в нежелании следить за собой. Однако в некоторых случае знаменитости всё же позволяют себе расслабиться и отказаться от косметики. И тогда фанаты сильно удивляются, ведь некоторые красавицы без теней, помад и тональных кремов просто неузнаваемы.

1. Певица Кэти Перри всегда выступает с ярким макияжем. Но, похоже, это негативно сказалось на её коже: на увеличенных фото видно, что с лицом у неё явно пробламы.

2. Актриса Кира Найтли выглядит старше своего возраста. Возможно, причина в е излишней худобе, из-за чего лицо смотрится утомлённым, а кода иссушённой.

3. Актриса Мила Кунис прелестна, но только если речь идёт об обложке журнала или постере. На обычных фото заметны проблемы с кожей и первые морщины.

4. Донателла Версаче давно увлеклась пластическими операциями. Результаты пластики лица даже издалека смотрятся странновато, а в приближении — и вовсе пугающе.