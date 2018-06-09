Звезды, которые запретили детям все

Некоторые звёздные родители разрешают своим отпрыскам буквально всё, а вот другие считают, что детей надо воспитывать в строгости и ограничениях. Кто из знаменитостей ввёл в доме особые порядки?

2. Мадонна разработала целый свод правил для детей. Например, старшей дочери Лурдес, которой сейчас уже 21, до 18 лет запрещались свидания. Младшим не разрешаются просмотр телевизора и чтение журналов, а неубранные вещи просто выкидываются.

3. Мишель и Барак Обама разрешают дочерям смотреть телевизор и сидеть за компьютером лишь пару часов в выходные. По будням эту технику можно применять лишь в учебных целях.

4. Джессика Альба с детства приучала дочек к дисциплине. Если дети ссорились, она без колебаний отправляла их по разным углам.