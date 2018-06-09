Звезды, которые запретили детям все 

Некоторые звёздные родители разрешают своим отпрыскам буквально всё, а вот другие считают, что детей надо воспитывать в строгости и ограничениях. Кто из знаменитостей ввёл в доме особые порядки?
1. Мила Кунис и Эштон Кутчер воспитывают дочь Уайетт Изабель и сына Димитрияф Портвуда. В прошлом году они не стали дарить малышам подраки на Рождество, чтобы дети ценили то, что у них есть и радоваться празднику, а не вещам.
2. Мадонна разработала целый свод правил для детей. Например, старшей дочери Лурдес, которой сейчас уже 21, до 18 лет запрещались свидания. Младшим не разрешаются просмотр телевизора и чтение журналов, а неубранные вещи просто выкидываются.
3. Мишель и Барак Обама разрешают дочерям смотреть телевизор и сидеть за компьютером лишь пару часов в выходные. По будням эту технику можно применять лишь в учебных целях.
4. Джессика Альба с детства приучала дочек к дисциплине. Если дети ссорились, она без колебаний отправляла их по разным углам.
5. Гвинет Пэлтроу сама придерживается строй диеты и приучает к правильному питанию детей.