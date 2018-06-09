Диброва показала идеальную фигуру в микрошортах 

Жена знаменитого телеведущего выбрала для премии МУЗ-ТВ очень необычный и сексуальный наряд.
Звезды привыкли удивлять своих поклонников, а потому всегда особенно тщательно готовятся к громким светским мероприятиям.
На прошедшей на днях премии телеканала Муз-ТВ Ольга Бузова, к примеру, появилась в роскошном платье принцессы и верхом на коне!
Полина Диброва, жена телеведущего Дмитрия Диброва, тоже решила не разочаровывать фанатов. Для красной ковровой дорожки премии она выбрала поистине эффектный и очень сексуальный туалет!
Полина отдала предпочтение весьма откровенный микрошортам, которые она дополнила топом кофейного оттенка и замшевыми ботфортами. Длинные стройные ноги, изящная фигура — в этом наряде Диброва выглядела сногсшибательно!
При этом посещение премии Муз-ТВ стало для Полины полноценным семейным выходов в свет. Компанию звезд составил ее муж Дмитрий и сын Александр. К слову, все семейство было одето в едином стиле — настоящий family look!
Дмитрий появился на красной ковровой дорожке в костюме в рок-н-ролльном стиле: драных джинсах, косухе и в кожаной фуражке.