Диброва показала идеальную фигуру в микрошортах

Жена знаменитого телеведущего выбрала для премии МУЗ-ТВ очень необычный и сексуальный наряд.

Звезды привыкли удивлять своих поклонников, а потому всегда особенно тщательно готовятся к громким светским мероприятиям.

На прошедшей на днях премии телеканала Муз-ТВ Ольга Бузова , к примеру, появилась в роскошном платье принцессы и верхом на коне!

Полина Диброва , жена телеведущего Дмитрия Диброва , тоже решила не разочаровывать фанатов. Для красной ковровой дорожки премии она выбрала поистине эффектный и очень сексуальный туалет!

Полина отдала предпочтение весьма откровенный микрошортам, которые она дополнила топом кофейного оттенка и замшевыми ботфортами. Длинные стройные ноги, изящная фигура — в этом наряде Диброва выглядела сногсшибательно!

При этом посещение премии Муз-ТВ стало для Полины полноценным семейным выходов в свет. Компанию звезд составил ее муж Дмитрий и сын Александр. К слову, все семейство было одето в едином стиле — настоящий family look!

Дмитрий появился на красной ковровой дорожке в костюме в рок-н-ролльном стиле: драных джинсах, косухе и в кожаной фуражке.