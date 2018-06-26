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Наглые звезды, плюющие на фанатов
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Наглые звезды, плюющие на фанатов 

Рамблер 2 часа назад
Поклонники звёзд боготворят кумиров и готовы на многое ради них. Увы, не все знаменитости платят фанатам тем же. Вот несколько артистов, которые не слишком хорошо обошлись со своими почитателями.
1. В 2014 году в Твиттере Рианна опубликовала фото своей 16-летней фанатки, которая пришла на выпускной в платье, напоминающем костюм певицы, и добавила собственную фотографию с недовольным лицом. Подписчики исполнительницы были удивлены такой бестактностью.
2. Кристиан Бейл попадал в скандальную хронику из-за разборок в собственной семье, но и с фанатами он обходится не лучше. Однажды он довел до слёз нескольких маленьких девочек, которые хотели всего длишь получить его автограф.
3. Брюс Уиллис, похоже, недолюбливает поклонников. Ему не нравится, когда фанаты напоминают ему про «Крепкий орешек» или даже узнают его.
4. Джастин Бибер неоднократно срывался на фанатах. Один из таких случаев даже запечатлели очевидцы: Джастин без стеснения плевал в почитателей с балкона собственного дома.
5. Ариана Гранде как-то заявила, что ненавидит американцев, после чего утеряла значительную часть армии поклонников.
Женский форум
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