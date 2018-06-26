Наглые звезды, плюющие на фанатов

Поклонники звёзд боготворят кумиров и готовы на многое ради них. Увы, не все знаменитости платят фанатам тем же. Вот несколько артистов, которые не слишком хорошо обошлись со своими почитателями.

1. В 2014 году в Твиттере Рианна опубликовала фото своей 16-летней фанатки, которая пришла на выпускной в платье, напоминающем костюм певицы, и добавила собственную фотографию с недовольным лицом. Подписчики исполнительницы были удивлены такой бестактностью.

2. Кристиан Бейл попадал в скандальную хронику из-за разборок в собственной семье, но и с фанатами он обходится не лучше. Однажды он довел до слёз нескольких маленьких девочек, которые хотели всего длишь получить его автограф.

3. Брюс Уиллис , похоже, недолюбливает поклонников. Ему не нравится, когда фанаты напоминают ему про «Крепкий орешек» или даже узнают его.

4. Джастин Бибер неоднократно срывался на фанатах. Один из таких случаев даже запечатлели очевидцы: Джастин без стеснения плевал в почитателей с балкона собственного дома.

5. Ариана Гранде как-то заявила, что ненавидит американцев, после чего утеряла значительную часть армии поклонников.