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Пуговка показала «беременный» живот
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Пуговка показала «беременный» живот 

Рамблер 1 час назад
Фото: @ekaterina_starshova
Екатерине Старшовой, исполнившей роль Пуговки в сериале «Папины» дочки всего 16 лет, но в Сети регулярно появляются слухи о том, что девушка якобы беременна. Первые такие сообщения появились в декабре прошлого года и обескуражили поклонников Кати.
Даже то, что Старшова, которая сейчас занимается фигурным катанием, регулярно выкладывает в свой микроблог фото и видео с тренировок, не успокоило поверивших сплетням подписчиков.
Сама Екатерина давно научилась относиться к подобного рода слухам с иронией, что и продемонстрировала накануне. Девушка выложила в Instagram фото, на котором позирует возле дерева, поддерживая округлившийся живот. Подписала фотографию Старшова тоже весьма иронично: «Ждите новый выпуск телепрограммы „Беременна в 16“.
Многие подписчики Кати шутку оценили, но нашлись и те, кто всерьез начал поздравлять школьницу со скорым прибавлением в семействе и интересоваться, кто папа малыша. Некоторые же не оценили чувство юмора Екатерины, отметив, что такими вещами не шутят.
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