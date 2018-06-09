Пуговка показала «беременный» живот

Екатерине Старшовой , исполнившей роль Пуговки в сериале «Папины» дочки всего 16 лет, но в Сети регулярно появляются слухи о том, что девушка якобы беременна. Первые такие сообщения появились в декабре прошлого года и обескуражили поклонников Кати.

Даже то, что Старшова, которая сейчас занимается фигурным катанием, регулярно выкладывает в свой микроблог фото и видео с тренировок, не успокоило поверивших сплетням подписчиков.

Сама Екатерина давно научилась относиться к подобного рода слухам с иронией, что и продемонстрировала накануне. Девушка выложила в Instagram фото, на котором позирует возле дерева, поддерживая округлившийся живот. Подписала фотографию Старшова тоже весьма иронично: «Ждите новый выпуск телепрограммы „Беременна в 16“.

Многие подписчики Кати шутку оценили, но нашлись и те, кто всерьез начал поздравлять школьницу со скорым прибавлением в семействе и интересоваться, кто папа малыша. Некоторые же не оценили чувство юмора Екатерины, отметив, что такими вещами не шутят.