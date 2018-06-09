Волочкова впервые показала свою роскошную спальню

2018 год официально признан годом русского балета. По этой причине Андрей Малахов посвятил сегодняшний эфир своей передачи «Привет, Андрей» руководителю Академии русского балета имени Вагановой Николая Цискаридзе . Артист поделился воспоминаниями о том, как в 13 лет стал частым гостем в доме Геннадия Хазанова , так как его дочь тоже обучалась балету.

По его словам, он очень любил лакомиться у Хазанова различными деликатесами. Также танцор рассказал о работе в Большом театре и том моменте, когда ему пришлось уйти от туда. За несколько лет до этого театр покинула и Анастасия Волочкова

Артистка пришла в студию и преподнесла другу цветы. Оказалось, что именно Николай в свое время помог Анастасии попасть в Большой театр. По его словам, он подсказал ей к кому нужно подойти и в какое время, а уже вечером она была зачислена в труппу. Позже балерина стала командовать в театре из-за чего Цискаридзе с ней поссорился, но позже их отношения наладились.

Он даже поддержал Волочкову, когда ее решили попросить уйти из театра, так как она поправилась. Артистка также решила похвастаться тем, чего достигла. Она впервые показала журналистам свой роскошный особняк и пустила их в свою спальню.

спальня Волочковой, кадр из видео

«Сегодня она ответит всем своим обидчикам. Она построила Большой театр у себя дома!», — заявил Малахов. В студии показали видео, на котором Анастасия проводит экскурсию по своему дому. «Я еще ни одних журналистов в свою спальню не пускала, но вам сделаю разрешение», — пояснила звезда.

Балерина призналась, что всегда мечтала о большой спальне, поэтому площадь ее опочивальни составляет 102 квадратных метра с будуаром. Там также расположена большая кровать с навесом. Все в комнате выполнено в белых тонах. Волочкова провела гостей и по другим комнатам.

Она показала лестницу, белоснежный рояль и собственную сцену.

Артистка призналась, что когда только начинала обучаться балету, то у нее совершенно не было для этого данных.

Со временем она наработала и растяжку, и выворотность стоп, и подъем, поэтому теперь гордиться собой.