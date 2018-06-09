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Лили Аллен развелась с мужем после 9 лет отношений
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Лили Аллен развелась с мужем после 9 лет отношений 

Sunmag 3 часа назад
Фото: Sunmag
Британская певица Лили Аллен познакомилась со своим будущим мужем, бизнесменом Сэмом Купером, в 2009 году, а спустя два года пара официально расписалась. Вместе они воспитывали шестилетнюю Этель и пятилетнюю Марни, но уже в 2015-м появились слухи о том, что в семье Лили не все ладно: супруги перестали носить обручальные кольца и даже на какое-то время разъехались.
Теперь же Аллен рассказала, что они с Сэмом действительно развелись.
«Нам удалось сохранить дружеские отношения, — добавила певица. — А над малышками мы оформили совместную опеку: неделю они будут проводить со мной, неделю — с отцом. Такой график меня более чем устраивает, потому что позволяет совмещать материнство с работой».
Работы у Лили действительно хватает: на днях она выпустила первую за четыре года пластинку под названием No Shame, которая стала для нее чем-то вроде исповеди.
«Я хотела сделать альбом для себя, который был бы правдивым и честным. Но также я не хотела разочаровывать людей, которые поддерживали меня все эти годы. Я достаточно уверена в себе и знаю, что людям во мне нравится честность и прямота. Думаю, что новый альбом отличается от предыдущих тем, что та честность раньше обычно была наблюдениями за другими людьми и взглядом наружу», — рассказала Аллен.
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