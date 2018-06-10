Питт взорвался из-за беременности Энистон

Питт просто взорвался увидев материал журнала OK! Агенту голливудской звезды пришлось звонить в издание и требовать объяснений.

При этом информацию о беременности Дженнифер Энистон первым опроверг ее официальный представитель Стивен Хавейн. По его словам, актриса счастлива и полностью погружена в работу, а все написанное в СМИ не соответствует действительности.

В свою очередь сайт Gossip Cop, специализирующийся на разоблачении сплетен, обзвонил друзей Джен. Все они заявили, что Питт и Энистон не то, что не воссоединились, а попросту «не видели друг друга на протяжении веков".

Отметим, что американский журнал ОК! предположительно в качестве извинения выпустил статью, разоблачающую ложные слухи о беременности Энистон за последние 20 лет. Большинство сплетен были выдуманы работниками этого же издания.