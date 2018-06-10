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Питт взорвался из-за беременности Энистон
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Питт взорвался из-за беременности Энистон 

Дни.ру 4 часа назад
Фото: Дни.ру
Брэд Питт был шокирован, узнав, что Дженнифер Энистон якобы ждет от него ребенка. Актер потребовал опровергнуть слухи.
Питт просто взорвался увидев материал журнала OK! Агенту голливудской звезды пришлось звонить в издание и требовать объяснений.
При этом информацию о беременности Дженнифер Энистон первым опроверг ее официальный представитель Стивен Хавейн. По его словам, актриса счастлива и полностью погружена в работу, а все написанное в СМИ не соответствует действительности.
В свою очередь сайт Gossip Cop, специализирующийся на разоблачении сплетен, обзвонил друзей Джен. Все они заявили, что Питт и Энистон не то, что не воссоединились, а попросту «не видели друг друга на протяжении веков".
Отметим, что американский журнал ОК! предположительно в качестве извинения выпустил статью, разоблачающую ложные слухи о беременности Энистон за последние 20 лет. Большинство сплетен были выдуманы работниками этого же издания.
Как писали Dni.Ru, Джен и Брэд поженились 29 июля 2000 года в Малибу. Их называли самой очаровательной парой Голливуда. Однако спустя пять лет супруги объявили о расставании. Ходили слухи, что причиной развода было нежелание Энистон иметь детей от Питта. Усугубило ситуацию и то, что во время бракоразводного процесса Брэд увлекся партнершей по съемочной площадке Анджелиной Джоли. 2 октября 2005 года Энистон и Питт официально перестали быть мужем и женой.
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