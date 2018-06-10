8 интересных фактов о материнстве Лободы 

Светлана Лобода прилетала в Москву получить премию «МУЗ-ТВ» как лучшая певица и презентовать публике свой новый хит «SuperSTAR».
35-летняя Лобода уже вернулась в Лос-Анджелес, где ее ждет новорожденная дочка, старшая дочка и мама. 24 мая Светлана стала второй раз мамой, поэтому поклонниц прежде всего интересует материнство Лободы.
Teleprogramma.pro выяснила 8 интересных фактов о материнстве самой модной певицы.
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1. Нянчить малышку Светлане Лободе помогает мама. А старшая дочь суперзвезды 7-летняя Евангелина не отходит от сестренки ни на шаг. «Каждый день говорит мне: „Спасибо, мама, что родила мне сестренку…“ — рассказала Лобода.
2. Светлана после первых родов кормила грудью Еву шесть месяцев, младшего ребенка артистка также планирует растить на грудном молоке. Лобода за кулисами премии рассказала, что сцедила и оставила для малышки молоко на все время своего отсутствия. Даже с запасом.
3. Рожала Светлана Лобода в самой „звездной“ клинике Америки Cedars-Sinai Medical Center. Это второй по величине госпиталь Америки, в котором есть родильное отделение. В этом медицинском учреждении Лос-Анджелеса рожали Мадонна, Ким Кардашьян, Бритни Спирс и многие другие знаменитости. Докторам этого госпиталя доверяли рождение детей и наши соотечественники: Светлана Хоркина, Алсу, Кэти Топурия, Анна Седокова.
Лобода рассказала, что роды прошли легко. Рожала звезда 5 часов. „Со мной в родильном зале находилось девять специалистов, каждый из которых отвечал за свою работу“, -делилась Лобода. Ее родные люди находились рядом, но она не захотела, чтобы они были в родзале. Светлана говорит, что в этом плане она старомодна и в самый ответственный момент предпочла остаться с медперсоналом.
4. „У нее светлые и очень раскосые глаза. Совершенно не похожа на маму, строптивая девочка“, — разоткровенничалась с Максимом Галкиным Светлана. Имя малышки она обсуждает с отцом ребенка. А кто отец похоже мы пока не узнаем.
5. Интересный факт — отец старшей дочери Лободы Андрей Царь когда-то был хореографом балета Светланы. Пара рассталась вскоре после рождения Евангелины, но отец участвует в воспитании дочери. Именно Андрей Царь стал режиссером-постановщиком нынешней премии „МУЗ-ТВ“.
6. Все время беременности Лобода занималась спортом и танцами — малышке нравилось, мама это чувствовала. А вот мама Светы за дочку волновалась и уговаривала быть менее активной.
7. Почему Лобода уехала в Лос-Анджелес? Именно там живет ее друг, саунд-продюсер, с которым она „рожает“ свои хиты. Так что Лобода с командой писала новый альбом, сняла докфильм, клип. Сейчас Лободе и ее команде поступает множество предложений о продюсировании. И артистка планирует развивать это направление в своей компании. Кстати, вместе с продюсером Нателлой Крапивиной Лобода запускает новый проект Артема Иванова.
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8. Светлана узнала о беременности на третьем месяце, и думала, что ждет мальчика. Вскоре узнала пол второго ребенка — и была счастлива. Но считает, что успеет еще родить и мальчика.
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