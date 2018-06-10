Ирина Шейк доказала, что не увеличивала губы 

На днях модель Ирина Шейк выложила на своей странице в Instagram черно-белую фотографию мамы. Обычно Ирина немногословна и никак не комментирует свои снимки. Это фото не стало исключением: Шейк поставила только один смайлик-сердце.
Поклонники тут же принялись восхищаться внешностью мамы Ирины, некоторые заметили поразительное сходство. Кто-то смелый заметил, что Ирина таким образом случайно опровергла бесконечные слухи о пластике губ. Модель регулярно обвиняют в том, что она сделала губы неестественно пухлыми.
Действительно, на снимке видно, что губы Ирине Шейк достались от мамы.
"Очень красивая мама, вы с ней одно лицо",
"Одни и те же черты лица",
"Какая красотка! пусть все умоются, кто говорил, что ваша красота ненастоящая!",
"Подумала, что это вы на фото",
"Вы просто копия мамы",
"Ну и кто говорил, что она вся переделанная? Только взгляните на маму".