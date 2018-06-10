Ирина Шейк доказала, что не увеличивала губы

На днях модель Ирина Шейк выложила на своей странице в Instagram черно-белую фотографию мамы. Обычно Ирина немногословна и никак не комментирует свои снимки. Это фото не стало исключением: Шейк поставила только один смайлик-сердце.

Публикация от irinashayk (@irinashayk) 8 Июн 2018 в 12:46 PDT

Поклонники тут же принялись восхищаться внешностью мамы Ирины, некоторые заметили поразительное сходство. Кто-то смелый заметил, что Ирина таким образом случайно опровергла бесконечные слухи о пластике губ. Модель регулярно обвиняют в том, что она сделала губы неестественно пухлыми.

Действительно, на снимке видно, что губы Ирине Шейк достались от мамы.

"Очень красивая мама, вы с ней одно лицо",

"Одни и те же черты лица",

"Какая красотка! пусть все умоются, кто говорил, что ваша красота ненастоящая!",

"Подумала, что это вы на фото",

"Вы просто копия мамы",

"Ну и кто говорил, что она вся переделанная? Только взгляните на маму".