Звезды, расставшиеся накануне свадьбы

Думаете, такое бывает только в фильмах: невесты убегают от избранников прямо во время брачной церемонии? Вот и нет. Помимо того, что в жизни многие девушки расстаются с мужчинами перед свадьбой, так поступают и некоторые знаменитости.

Джулия Робертс и Кифер Сазерленд

Около 27 лет назад для жениха Джулии случилась настоящая трагедия. Его благоверная сбежала за несколько дней до свадебной церемонии. По слухам Джулия так решила отомстить Киферу за его многочисленные измены.

Кайли Миноуг и Джошуа Саас

Хорошо, что Кайли узнала о похождениях ее жениха до свадьбы. Певица не стала терпеть подобного отношения и сразу же решила расстаться с Джошуа.

Шарлиз Терон и Шон Пенн

Эту пару считали самой яркой в Голливуде. И когда всем стало известно об их расставании, это был настоящий шок. До сих пор причина отмены свадьбы покрыта тайной, но по слухам актер неоднократно избивал Шарлиз.

Гвинет Пэлтроу и Брэд Питт

За несколько месяцев до торжества актриса внезапно решила, что к свадьбе она не готова. По крайней мере так она заявила журналистам, которые доставали ее расспросами о причине отмены бракосочетания. Однако по информации, на расставании настаивали родители Пэлтроу. Те считали Брэда слишком бесперспективным.

Виктория Лопырева и Федор Смолов

Виктория решила просто не явиться на свою свадьбу. Были ли причиной тому ссоры с Федором — неизвестно. Лопырева все объяснила просто: она слишком переволновалась. Так или иначе, вскоре пара развалилась.

Светлана Ходченкова и Георгий Петришин

Пара была вместе на протяжении нескольких лет. Они то и дело мечтали о пышной свадьбе и дело к тому шло. Тем не менее в последний момент все развалилось, а пара рассталась. По сей день они предпочитают не комментировать этот опыт.

Сиенна Миллер и Джуд Лоу

Сиенна прожила с Джудом более 5 лет. Но за несколько месяцев до свадьбы девушка узнала о том, что актер ей изменяет с няней его детей. Такого позора Миллер не смогла терпеть и настояла на разрыве отношений. ​