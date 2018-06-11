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Алена Свиридова в сетке опозорилась на «Кинотавре»
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Алена Свиридова в сетке опозорилась на «Кинотавре» 

Дни.ру 1 час назад
Алена Свиридова пришла на закрытие "Кинотавра" в шикарном черном наряде и села в лужу. Конфуз сняли фотографы.
Певица выбрала для торжественного мероприятия платье-сетку, сквозь которое отлично было видно нижнее белье. Дополняли образ артистки темный макияж и зачесанные наверх волосы.
Необычный наряд выгодно подчеркивал фигуру певицы, открывая грудь и ноги, но пряча живот и бока. Выглядела 55-летняя Свиридова горячо. Певица охотно позировала перед камерами и много улыбалась.
@Maria_Remizova
Однако позже выяснилось, что в точно таком же образе на красной дорожке "Кинотавра" появилась Виктория Толстоганова. Актриса не только продублировала наряд певицы, но и практически повторила макияж с прической.
При этом Толстоганова решила не рисковать и дополнила сетку коротеньким черным платьем. В итоге Виктория выглядела утонченнее и элегантнее Алены.
@Maria_Remizova
Напомним, 10 июня в Сочи завершится 29-й кинофестиваль "Кинотавр". После торжественной церемонии в зимнем театре Сочи для звездных гостей покажут документальный фильм Веры Кричевской и Ксении Собчак "Дело Собчака", пишет сайт "Комсомольская правда". А простые сочинцы смогут увидеть в рамках акции "Кино на площади" фильм Данилы Козловского "Тренер".
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