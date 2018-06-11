Алена Свиридова в сетке опозорилась на «Кинотавре»

Алена Свиридова пришла на закрытие "Кинотавра" в шикарном черном наряде и села в лужу. Конфуз сняли фотографы.

Певица выбрала для торжественного мероприятия платье-сетку, сквозь которое отлично было видно нижнее белье. Дополняли образ артистки темный макияж и зачесанные наверх волосы.

Необычный наряд выгодно подчеркивал фигуру певицы, открывая грудь и ноги, но пряча живот и бока. Выглядела 55-летняя Свиридова горячо. Певица охотно позировала перед камерами и много улыбалась.

@Maria_Remizova

Однако позже выяснилось, что в точно таком же образе на красной дорожке "Кинотавра" появилась Виктория Толстоганова . Актриса не только продублировала наряд певицы, но и практически повторила макияж с прической.

При этом Толстоганова решила не рисковать и дополнила сетку коротеньким черным платьем. В итоге Виктория выглядела утонченнее и элегантнее Алены.

@Maria_Remizova