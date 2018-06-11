Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа Дель Бока

Андреа Дель Бока была признанной королевой аргентинских теленовелл девяностых и российские поклонники мыльных опер до сих помнят ее имя.

Ее обаятельные героини в таких сериалах как "Антонелла", "Селеста", "Черная жемчужина", "Цыганка" с первого взгляда покоряли не только мужественных героев, но и телезрителей со всего мира.

Впрочем, ее телевизионная слава была лишь вопросом времени, ведь Андреа — дочь влиятельного телевизионного режиссёра Николаса дель Бока, а вся семья так или иначе приложила руку к ее успеху.

Ее мать является личным ассистентом Андреа, старшая сестра Анабелла — ее костюмером, а муж сестры, Энрике Торес, сценаристом. Именно альянс ее отца и зятя стоял за самыми успешными проектами актрисы. Андреа оставалось лишь использовать свою харизму озорной девчонки.

@andreadelboca

Ее героини крутили романы с самыми импозантными красавцами аргентинского телевидения, но личная жизнь Андреа была не менее бурной.

Дель Бока пережила несколько ярких длительных романов. Первым избранником 17-летней восходящей звезды стал 29-летний Хосе Луис Родригес , известный певец и актёр, который развелся с женой.

@andreadelboca

Затем были не менее страстные отношения с режиссёром Раулем де ла Торре, который снял ее в теленовелле "Фьюнес — великая любовь", и американским финансистом Джеффри Саксом. Однако никто из них не смог удержать ветреную аргентинскую красавицу.

Самый драматичный роман у Андреа случился с бизнесменом Рикардо Биасотти, от которого в 2000 году она родила дочь Анну Кьяру. Но бизнесмен сначала бросил беременную актрису, а потом попытался отсудить ребенка и запретил ей вывозить дочь из страны.

@andreadelboca

Андреа не смогла решиться на разлуку с дочерью и отказалась от международных контрактов. Сейчас актриса почти не снимается. Ее последняя работа — испанская мелодрама "Эта женщина", которая вышла в 2013 году.

Однако, если судить по микроблогу актрисы, она выглядит довольной и счастливой, много времени проводит с родителями и дочерью. В свои 52 года Андреа демонстрирует фирменную улыбку, свежесть, жизнерадостность и отличный внешний вид.