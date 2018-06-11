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Меган Маркл дерзко нарушила этикет во время парада
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Меган Маркл дерзко нарушила этикет во время парада 

Рамблер 4 часа назад
Фото: @kensingtonroyal
На днях в Лондоне состоялся парад Trooping the Colour в честь дня рождения королевы Елизаветы II. По традиции, королева отмечает свой день рождения дважды — в действительную дату появления на свет, и во вторую субботу июня, которая выбрана общей датой для всех монархов.
Мероприятие стало светским дебютом для Меган Маркл в качестве герцогини Сассекской и официального члена королевской семьи. Поэтому все внимание журналистов было приковано к ней. И Меган не обманула их ожиданий. Она появилась на торжестве в платье цвета розовой пудры от Carolina Herrera, обнажившим плечи, и плоской шляпке в тон от Philip Treacy.
@kensingtonroyal
Таким образом дебютантка нарушила сразу два правила королевского дресс-кода. Во-первых, открытые плечи на официальном мероприятии — это табу для любой женщины из высокого семейства. Не секрет, что Меган любит такие вырезы, но подобные привычки не слишком сочетаются со стилем ее новой родни.
Во-вторых существует также негласное правило, что на таких мероприятиях женщины королевского дома выбирают наряды, совпадающие по цветовой гамме с одеждой королевы.
@kensingtonroyal
Елизавета выбрала небесно-голубой цвет, неслучайно и Кейт Миддлтон, герцогиня Кембрижская, и Камилла, герцогиня Корнуольская, жена принца Чарльза, выбрали похожий оттенок. Впрочем, в данном случае речь идет о желательном, но необязательном правиле — например, принцесса Беатрис также предпочла розовый.
Меган усиленно осваивает королевские манеры, но пока до безупречного стиля другой королевской звезды, Кейт Миддлтон, ей еще далеко.
Женский форум
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