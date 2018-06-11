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«Ведьма!»: Климова поразила юностью на «Кинотавре»
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«Ведьма!»: Климова поразила юностью на «Кинотавре» 

Рамблер 3 часа назад
Фото: @klimovagram
Екатерина Климова выбрала для церемонии закрытия "Кинотавра" розовое платье и снова поразила всех своим юным видом.
Актриса как будто бы знает секрет вечной молодости, несмотря на то, что является мамой четверых детей и в этом году встретила свое сорокалетие.
instagram.com
Чтобы подчеркнуть свою неувядающую привлекательность, Климова пошла на смелый эксперимент. Она выбрала летящее платье из нежно-розового шелка с открытой спиной, которое продемонстрировало ее идеальную фигуру и стройные ноги.
Обычно такой цвет предпочитают совсем юные девушки, но Екатерина доказала, что и в 40 лет можно блистать в цвете утренней зари.
instagram.com
Впрочем, преданные поклонники актрисы давно пришли к мнению, что она не стареет и с годами становится только прекраснее. Некоторые даже восхищенно называют ее настоящей ведьмой.
На мероприятии Екатерина появилась со своим супругом Гелой Месхи.
Женский форум
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