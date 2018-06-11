«Ведьма!»: Климова поразила юностью на «Кинотавре»

Екатерина Климова выбрала для церемонии закрытия "Кинотавра" розовое платье и снова поразила всех своим юным видом.

Актриса как будто бы знает секрет вечной молодости, несмотря на то, что является мамой четверых детей и в этом году встретила свое сорокалетие.

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Чтобы подчеркнуть свою неувядающую привлекательность, Климова пошла на смелый эксперимент. Она выбрала летящее платье из нежно-розового шелка с открытой спиной, которое продемонстрировало ее идеальную фигуру и стройные ноги.

Обычно такой цвет предпочитают совсем юные девушки, но Екатерина доказала, что и в 40 лет можно блистать в цвете утренней зари.

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Впрочем, преданные поклонники актрисы давно пришли к мнению, что она не стареет и с годами становится только прекраснее. Некоторые даже восхищенно называют ее настоящей ведьмой.