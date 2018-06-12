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Малышева «убивалась», чтобы влезть в платье
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Малышева «убивалась», чтобы влезть в платье 

Рамблер 12 часов назад
Фото: @malysheva.live
Телеведущая показала результат экстремально жесткой диеты.
Елена Малышева похудела на 5 килограммов за десять дней. Ей пришлось резко ограничить калорийность своего рациона, в день телеведущая позволяла себе не более 500-700 калорий, а в отдельные дни не более 200. Это очень мало, но чего не сделаешь ради такого результата.

Все на свете было не зря! Не напрасно было!

Публикация от  Елена Малышева (@malysheva.live)

Поклонники не остались равнодушными:
"Елена Васильевна, терпеть и худели не зря… Платье того стоит… А вы замечательная.. Мы любим вас.. "
"Результат обалденный. Теперь ещё на сцене не упасть в обморок".
"Талия у Вас супер. Вы тоже класс"
Столь стремительное похудение давалась Елене Малышевой нелегко, и она делилась неудачами с подписчиками:
"Потеря веса 0 кг! Сегодня только вода и чай. Для того чтобы не снижался сахар в крови на целый день у меня будет одно яблоко весом 120 г. Калорийность 60 ккал. Яблоки, как и все фрукты содержат Сахар. Поэтому я хитроумно буду извлекать сахар из яблочка. Можно использовать просто сахар 3 чайных ложки в день. Всем посоветоваться с врачом! Со своим!"
Женский форум3
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