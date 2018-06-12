Малышева «убивалась», чтобы влезть в платье

Телеведущая показала результат экстремально жесткой диеты.

Елена Малышева похудела на 5 килограммов за десять дней. Ей пришлось резко ограничить калорийность своего рациона, в день телеведущая позволяла себе не более 500-700 калорий, а в отдельные дни не более 200. Это очень мало, но чего не сделаешь ради такого результата.

Поклонники не остались равнодушными:

"Елена Васильевна, терпеть и худели не зря… Платье того стоит… А вы замечательная.. Мы любим вас.. "

"Результат обалденный. Теперь ещё на сцене не упасть в обморок".

"Талия у Вас супер. Вы тоже класс"

Столь стремительное похудение давалась Елене Малышевой нелегко, и она делилась неудачами с подписчиками:

"Потеря веса 0 кг! Сегодня только вода и чай. Для того чтобы не снижался сахар в крови на целый день у меня будет одно яблоко весом 120 г. Калорийность 60 ккал. Яблоки, как и все фрукты содержат Сахар. Поэтому я хитроумно буду извлекать сахар из яблочка. Можно использовать просто сахар 3 чайных ложки в день. Всем посоветоваться с врачом! Со своим!"