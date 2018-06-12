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Поклонники обсудили немытые окна Волочковой
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Поклонники обсудили немытые окна Волочковой 

Рамблер 8 часов назад
Фото: @volochkova_art
Популярная балерина показала своего котика, но подписчиков привлекло другое.
Анастасия Волочкова наконец-то вернулась домой и делится с подписчиками своей страницы в Instagram домашними фотографиями и видео. На этот раз в объектив певицы попал домашний питомец — кот Лакки. Он с комфортом расположился на подоконнике и умилял всем своим видом, как это обычно делают коты.
В комментариях разгорелась живая дискуссия, самые яростные поборники чистоты сравнили окна Анастасии с общественным туалетом, но среди подписчиков нашлись и защитники, причем весьма начитанные:
"Вы правы! И лучше грязь на окнах, чем во ртах тех, кто эту грязь из себя выливает!"
"Видела только кота, пока комментарии не прочла…ну главное, что у наших славных домохозяюшек всё было чисто) ещё бы вот не воняли нигде сами…"
"Это стих Омара Хайяма.. В оригинале он читается так — В одно окно смотрели двое. Один увидел дождь и грязь. Другой — листвы зелёной вязь, весну и небо голубое. В одно окно смотрели двое".
Женский форум89
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