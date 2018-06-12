Поклонники обсудили немытые окна Волочковой

Популярная балерина показала своего котика, но подписчиков привлекло другое.

Анастасия Волочкова наконец-то вернулась домой и делится с подписчиками своей страницы в Instagram домашними фотографиями и видео. На этот раз в объектив певицы попал домашний питомец — кот Лакки. Он с комфортом расположился на подоконнике и умилял всем своим видом, как это обычно делают коты.

В комментариях разгорелась живая дискуссия, самые яростные поборники чистоты сравнили окна Анастасии с общественным туалетом, но среди подписчиков нашлись и защитники, причем весьма начитанные:

"Вы правы! И лучше грязь на окнах, чем во ртах тех, кто эту грязь из себя выливает!"

"Видела только кота, пока комментарии не прочла…ну главное, что у наших славных домохозяюшек всё было чисто) ещё бы вот не воняли нигде сами…"