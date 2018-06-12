Ещё
Поведение беременной Нюши обеспокоило фанатов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Поведение беременной Нюши обеспокоило фанатов 

Рамблер 10 часов назад
Фото: @nyusha_nyusha
Певица ожидает появления первенца и не отказывает себе в удовольствиях.
На днях Нюша побывала в загородном отеле и поделилась с подписчиками своей страницы в Instagram фотографией.
@nyusha_nyusha
В подписи к фото Нюша сообщила подробности:
"Поводов для праздника было предостаточно))) Мужчины ловили рыбу, а девочки хорошенько попарились. А какая вкусная была кухня…"
Дружные поклонники порадовались за певицу, пожелали ей здоровья, но самые беспокойные все же высказали свои опасения:
"Беременным париться нельзя"
"Париться нельзя в таком состоянии. Берегите себя"
Но им тут же ответили:
"Если до беременности регулярно посещали баню, то можно. Но естественно не перегреваться там долго"
"Вобще-то можно) если не было угроз"
"Нюша же не парилась, она в общем сказала"
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поклонники обсудили немытые окна Волочковой91
Почему анальный секс — это не страшно69
Пуговка показала «беременный» живот11
Задорные соски Шпицы стали сенсацией «Кинотавра»146
Истинные лица знаменитостей2
Видео
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
00:51
Изуродованную Корикову утешают после съемок
Звёзды
00:23
Танец беременной Лободы возмутил Сеть
Звёзды
00:28
Волочкова в бикини повернулась к фанатам спиной
Звёзды
00:56
Алена Свиридова в сетке опозорилась на «Кинотавре»
Звёзды
04:17
Экс-муж Пугачевой поражен надменностью Ротару
Звёзды
05:22
Скрытые страхи, о которых молчат мужчины
Психология
11:37
Что ещё приготовили для вас маркетологи
Еда
00:56
Чехова: «Мужчины похотливо смотрели на мою грудь»
Звёзды
04:17
Звезды, которые запретили детям все
Звёзды Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение