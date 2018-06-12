Поведение беременной Нюши обеспокоило фанатов 

Певица ожидает появления первенца и не отказывает себе в удовольствиях.
На днях Нюша побывала в загородном отеле и поделилась с подписчиками своей страницы в Instagram фотографией.
@nyusha_nyusha
В подписи к фото Нюша сообщила подробности:
"Поводов для праздника было предостаточно))) Мужчины ловили рыбу, а девочки хорошенько попарились. А какая вкусная была кухня…"
Дружные поклонники порадовались за певицу, пожелали ей здоровья, но самые беспокойные все же высказали свои опасения:
"Беременным париться нельзя"
"Париться нельзя в таком состоянии. Берегите себя"
Но им тут же ответили:
"Если до беременности регулярно посещали баню, то можно. Но естественно не перегреваться там долго"
"Вобще-то можно) если не было угроз"
"Нюша же не парилась, она в общем сказала"