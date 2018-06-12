Поведение беременной Нюши обеспокоило фанатов

Певица ожидает появления первенца и не отказывает себе в удовольствиях.

На днях Нюша побывала в загородном отеле и поделилась с подписчиками своей страницы в Instagram фотографией.

@nyusha_nyusha

В подписи к фото Нюша сообщила подробности:

"Поводов для праздника было предостаточно))) Мужчины ловили рыбу, а девочки хорошенько попарились. А какая вкусная была кухня…"

Дружные поклонники порадовались за певицу, пожелали ей здоровья, но самые беспокойные все же высказали свои опасения:

"Беременным париться нельзя"

"Париться нельзя в таком состоянии. Берегите себя"

Но им тут же ответили:

"Если до беременности регулярно посещали баню, то можно. Но естественно не перегреваться там долго"

"Вобще-то можно) если не было угроз"

"Нюша же не парилась, она в общем сказала"