Седокова надела платье, как у первоклассницы

Поклонников не впечатлил модный образ певицы.

Вроде бы, и стройная фигура Анны позволяет носить мини, и в целом аутфит получился ярким, но создается ощущение, что платье на самом деле принадлежит маленькой девочке. Кое-кто из поклонников даже пошутил, что Седокова позаимствовала его в гардеробе дочери. Да и обувь к такому наряду можно было подобрать более подходящую.

Кстати, Седокова — не единственная из звезд, кто порой не прочь одеться не по возрасту. И если ее-то платье, на самом деле, предназначено для взрослых девушек, то Анастасия Волочкова действительно носит одежду своей дочери. Этим она на отдыхе поделилась с поклонниками. «Платьице это три года назад подарил Арише Николай Басков . Но ношу его я. Ариша делится», — шокировала признанием балерина.

Ну, а среди зарубежных звезд наберется больше десятка тех, кто с удовольствием носит подростковую одежду, хотя этим селебрити уже давно стукнуло кому 50, а кому и 60 лет.