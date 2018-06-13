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Обиженный певец — Пугачевой: поздоровалась бы, свинья
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Обиженный певец — Пугачевой: поздоровалась бы, свинья 

Дни.ру 7 часов назад
Фото: @alla_orfey
Алла Пугачева дала откровенное интервью Олегу Меньшикову. Примадонна рассказала о том, как попала в неловкую ситуацию.
Алла Пугачева стала второй звездной гостьей нового шоу популярного актера Олега Меньшикова, который создал собственный канал на YouTube. Несмотря на то что интервью с Примадонной еще не появилось в Сети, ушлые журналисты умудрились раздобыть отрывки.
Так, артистка рассказала, что у нее никогда не было кумиров. "Ни перед кем, Олег, я не трепетала. Даже если я с Бетт Мидлер разговаривала, я же понимала, что она точно так же пашет, все мы коллеги. Просто ее знает весь мир, а меня весь Советский Союз", — скромно отметила Пугачева.
Певица призналась, что при встрече с легендарным артистом Владимиром Высоцким попала в неловкую ситуацию. "Однажды не узнала его в лифте — такой обросший был. А он обиделся: "Поздоровалась бы, свинья", — рассказала артистка.
Прокомментировала Алла и свой сенсационный брак с юмористом и шоуменом Максимом Галкиным. "Он сказал: "Давай, ну что это уже?" Я спросила: "Я могу спокойно стареть с тобой?" Если б вы видели эти глаза серьезные. Они и так сумасшедшие, а тут… Макс сказал: "Конечно. Не бойся ничего!" И все…" — заключила Пугачева.
При этом супруги крепко дружат с экс-супругом Примадонны Филиппом Киркоровым. Такие нежные отношения Алла сравнила с роковым любовным треугольником Иосиф Брик — Лиля Брик — Владимир Маяковский. "Это просто невероятно. Если перечитать их историю, то понимаешь, что это так. Вот как это могло повториться?" — цитирует Аллу Пугачеву сайт "Комсомольская правда".
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