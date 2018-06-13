Бородина решила помериться ягодицами с Кардашьян

И ведущая, кажется, смотрится даже соблазнительнее.

Ксения Бородина по праву может гордиться своей фигурой. В отличие от многих звездных коллег она не изнуряла себя диетами, зато и не объедалась сладостями. Ксюша всю весну упорно работала над своими формами в тренажерном зале, и добилась потрясающих результатов.

Фигуру ведущей «Дома-2» уже успели сравнить и с телом Ким Кардашьян , и с формами Анастасии Квитко . Разница, посчитали подписчики, лишь в том, что у Ксении-то пласитческих операций не было. Да и в фотошопе, в отличие от той же Квитко, она не нуждается. «Такая фигура после рождения двоих детей», — восхитились подписчицы, которые не понаслышке знают, что значит привести себя в форму после появления на свет малыша. «Просто песочные часы!».

Напомним, после зимних праздников телеведущая решила экстренно худеть. Она стала ходить на антицеллюлитный массаж и, кроме того, отправилась в зал прокачивать мышцы. «До отдыха поставила себе цель 4 раза ходить в зал. Две силовые и два раза кардио. Сегодня — 4,5 км, — хвасталась Ксения своим фолловерам. — Вчера силовые, и завтра утром опять силовые».

Периодически она показывала в Instagram свои завтраки, и в тарелке у Ксении было, к примеру, пять вареных яиц и отварная капуста брокколи. То есть меню как у настоящей спортсменки, которая готовится к марафону. И вот какой результат она получила благодаря железной силе воли! Думается, поклонницам стоит взять с Ксении пример.