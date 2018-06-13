Пугачева: «Я живу с Галкиным и Киркоровым» 

В Сети появились первые цитаты из недавнего интервью Аллы Пугачевой Олегу Меньшикову.
На днях известный актер Олег Меньшиков пригласил Примадонну в театр имени Ермоловой, чтобы на сцене при полном зале зрителей взять у нее интервью. Алла Борисовна согласилась, и на днях в Сети всплыли первые цитаты из этой откровенной беседы.
К примеру, Олег Меньшиков поинтересовался у АБ, почему в ее жизни появился Филипп Киркоров.
«Так надо было, — рассказала о браке с Киркоровым Пугачева. — Иногда мне кажется, что мы живем жизнью Лили Брик, Иосифа Брика и Маяковского. Это просто невероятно. Если перечитать их историю, то понимаешь, что это так».
По словам певицы, в свое время она согласилась выйти замуж за Максима Галкина, потому что артист пообещал ей, что в их семейной жизни не будет скандалов и измен.
«Я спросила: «Я могу спокойно стареть с тобой?» Если б вы видели эти глаза серьезные. Они и так сумасшедшие, а тут… Макс сказал: «Конечно. Не бойся ничего!» И все…».