Нюша об ужасающих изменениях во внешности

Певица Нюша (настоящее имя Анна Шурочкина ) перестала скрывать беременность. Артистка дала откровенное интервью, в котором призналась, что готова ко всем ужасающим переменам в своей внешности, связанным с интересным положением.

По признанию Нюши, прежде чем забеременеть, она решила себя побаловать.

"Стала больше спать, отдыхать, немножечко сократила свой гастрольный график… Нельзя сказать, чтобы я как-то сильно готовилась", — отметила артистка. Интересно, что, когда Нюша узнала о беременности, решила сразу супругу Игорю Сивову не рассказывать. "Подождать какое-то время, удостовериться, что все хорошо, что все уже точно там. Конечно, Игорь был очень счастлив",

— отметила певица.

Артистка заявила, что настроена позитивно и не боится изменений во внешности, сопряженных с беременностью. "Беременность — это большое счастье. Женский организм за эти девять месяцев обновляется полностью. Это удивительный процесс: в тебе что-то происходит, а ты абсолютно не контролируешь это. Нет смысла нервничать, бояться — все равно будет так, как будет", — заключила Нюша.

Певица объяснила свою позицию тем, что ее так направил лечащий врач.

"Мой доктор так меня настроил: все, что радует маму, радует малыша. Да, действительно, могу опухнуть, могу поправиться, вообще все могу, потому что я непредсказуемая беременная женщина!"

— цитирует Нюшу сайт "Комсомольская правда".

Напомним, что летом 2017 года Нюша вышла замуж за 37-летнего советника президента Международной федерации студенческого спорта Игоря Сивова. В недавнем интервью исполнительница призналась, что мечтает стать мамой.