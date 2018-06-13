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Нюша об ужасающих изменениях во внешности
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Нюша об ужасающих изменениях во внешности 

Дни.ру 4 часа назад
Певица Нюша (настоящее имя Анна Шурочкина) перестала скрывать беременность. Артистка дала откровенное интервью, в котором призналась, что готова ко всем ужасающим переменам в своей внешности, связанным с интересным положением.
По признанию Нюши, прежде чем забеременеть, она решила себя побаловать.
"Стала больше спать, отдыхать, немножечко сократила свой гастрольный график… Нельзя сказать, чтобы я как-то сильно готовилась", — отметила артистка. Интересно, что, когда Нюша узнала о беременности, решила сразу супругу Игорю Сивову не рассказывать. "Подождать какое-то время, удостовериться, что все хорошо, что все уже точно там. Конечно, Игорь был очень счастлив",
— отметила певица.
Артистка заявила, что настроена позитивно и не боится изменений во внешности, сопряженных с беременностью. "Беременность — это большое счастье. Женский организм за эти девять месяцев обновляется полностью. Это удивительный процесс: в тебе что-то происходит, а ты абсолютно не контролируешь это. Нет смысла нервничать, бояться — все равно будет так, как будет", — заключила Нюша.

Дорогой мой фан клуб❤ Спасибо вам, мои хорошие, за постоянную поддержку! Знаю, что вы всегда голосуете, переживаете… вы же знаете, что самая большая моя награда -это ваша любовь🙏А я чувствую её сейчас как никогда ✨Я так счастлива, что за все эти годы мы нашли друг друга😘Поздравляю всех коллег кто получил тарелочки😎 @arman_dav и, конечно, @muztv с колоссальной работой, которую ваша команда проделала🙌 Как вам премия в этом году? #нюша #nyusha

Публикация от  Nyusha (@nyusha_nyusha)

Певица объяснила свою позицию тем, что ее так направил лечащий врач.
"Мой доктор так меня настроил: все, что радует маму, радует малыша. Да, действительно, могу опухнуть, могу поправиться, вообще все могу, потому что я непредсказуемая беременная женщина!"
— цитирует Нюшу сайт "Комсомольская правда".
Напомним, что летом 2017 года Нюша вышла замуж за 37-летнего советника президента Международной федерации студенческого спорта Игоря Сивова. В недавнем интервью исполнительница призналась, что мечтает стать мамой.
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