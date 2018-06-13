Сексуальные жены миллиардеров

Женщины грезят о привлекательных богатых мужчинах, а симпатичных миллиардеров в сегодняшнем мире не так уж много. Впрочем, некоторые из них всё равно не достанутся мечтательным холостячкам, ведь они уже давно обзавелись вторыми половинками. И как вы думаете, как выглядят супруги миллиардеров?

1. Стефани Сеймур , фотомодель, супруга издателя и коллекционера Питера Бранта. Стефани встретила будущего мужа в 1995 году. На тот момент Питер был женат, с женой у них было пять детей, но его это не остановило. Брант женился на Стефани, у них трое детей.

2. Амира ат-Тавиль, принцесса, экс-супруга Аль-Валида ибн Талаля. Когда Амира познакомилась с будущим мужем, племянником короля Саудовской Аравии, ей было 18. Аль-Валид старше супруги на 28 лет.

3. Александра Ленас, певица, супруга основателя компаний Napster, Plaxo и Facebook Шона Паркера . Миллиардер организовал свадьбу в стиле «Властелина колец», потратив на это 9 миллионов долларов. Сейчас у Паркер и Ленас двое детей.

4. Елена Перминова , фотомодель, супруга председателя Совета директоров ЗАО «Национальная резервная корпорация» Александра Лебедева . Между супругами разница 27 лет, но Елену это никогда не смущало. Елена и Александр — родители троих детей.