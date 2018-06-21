Звезды, которые знамениты без причины

Звезды, которые почему-то знамениты

Пережив несколько пластических операций, Кардашьян все-таки обрела уверенность в себе и даже встретила любовь - рэпера Канье Уэста. С тех пор у Ким самый популярный в мире Instagram, в котором она рекламирует все, что произведет: коллекции косметики, лосьоны и тоники, одежду, рестораны - и это в одночасье становится бешено популярным.

10/10 Пережив несколько пластических операций, Кардашьян все-таки обрела уверенность в себе и даже встретила любовь - рэпера Канье Уэста. С тех пор у Ким самый популярный в мире Instagram, в котором она рекламирует все, что произведет: коллекции косметики, лосьоны и тоники, одежду, рестораны - и это в одночасье становится бешено популярным.

Ким Кардашьян стала популярной в нулевых, когда ее домашнее секс-видео "слили" в Сеть. Приблизительно тогда же семейство Кардашьян организовало собственное реалити-шоу: все члены семьи принялись бурно скандалить и мириться на весь мир. Ким все это время меняла кавалеров и прилюдно страдала из-за неудач в личной жизни.

9/10 Ким Кардашьян стала популярной в нулевых, когда ее домашнее секс-видео "слили" в Сеть. Приблизительно тогда же семейство Кардашьян организовало собственное реалити-шоу: все члены семьи принялись бурно скандалить и мириться на весь мир. Ким все это время меняла кавалеров и прилюдно страдала из-за неудач в личной жизни.

Переехав во Францию, Ленина приняла участие в реалити-шоу и снялась в художественном фильме. Там же у Лены открылся писательский талант: она написала несколько книг, которые, как говорят, пользуются популярностью у нас и за рубежом. Ну и многие девушки знакомы с сетью маникюрных студий Лены Лениной.

8/10 Переехав во Францию, Ленина приняла участие в реалити-шоу и снялась в художественном фильме. Там же у Лены открылся писательский талант: она написала несколько книг, которые, как говорят, пользуются популярностью у нас и за рубежом. Ну и многие девушки знакомы с сетью маникюрных студий Лены Лениной.

Думаете, Лена Ленина - это та девушка, которая раз в год появляется в Каннах в странных нарядах? Да, но не только этим, оказывается, известна Лена. В молодости она снимала видеоролики для знаменитостей, потом работала телеведущей в Новосибирске и Москве.

7/10 Думаете, Лена Ленина - это та девушка, которая раз в год появляется в Каннах в странных нарядах? Да, но не только этим, оказывается, известна Лена. В молодости она снимала видеоролики для знаменитостей, потом работала телеведущей в Новосибирске и Москве.

Но позже выяснилось, что на самом деле Айза давно открыла собственный бизнес - сеть салонов красоты, которые она самостоятельно раскручивает в соцсетях. Кроме того, в своем аккаунте в Instagram она рекламирует одежду собственного бренда. А недавно Айза стала читать рэп и активно сниматься в клипах.

6/10 Но позже выяснилось, что на самом деле Айза давно открыла собственный бизнес - сеть салонов красоты, которые она самостоятельно раскручивает в соцсетях. Кроме того, в своем аккаунте в Instagram она рекламирует одежду собственного бренда. А недавно Айза стала читать рэп и активно сниматься в клипах.

Айза Анохина - бывшая жена популярного рэпера Гуфа. Сначала она была известна исключительно как его муза, а когда их отношения разладились, Айза стала искать популярности самостоятельно. Казалось, что единственное, на что девушка способна, это скандалы и интриги вокруг бывшего мужа.

5/10 Айза Анохина - бывшая жена популярного рэпера Гуфа. Сначала она была известна исключительно как его муза, а когда их отношения разладились, Айза стала искать популярности самостоятельно. Казалось, что единственное, на что девушка способна, это скандалы и интриги вокруг бывшего мужа.

Чем с тех пор занимается Виктория, не совсем понятно. По ее аккаунту в Instagram по крайней мере ясно, что она много любуется собой, путешествует, ищет новую любовь, иногда посещает светские мероприятия и временами воспитывает дочь.

4/10 Чем с тех пор занимается Виктория, не совсем понятно. По ее аккаунту в Instagram по крайней мере ясно, что она много любуется собой, путешествует, ищет новую любовь, иногда посещает светские мероприятия и временами воспитывает дочь.

Виктория Боня вместе с Ольгой жила на телепроекте, где пары ищут любовь и строят дом, а после стала телеведущей какой-то женской передачи, но ненадолго. Очень скоро Боня вышла замуж за сына миллионера из Монако, перебралась к нему жить и родила дочку.

3/10 Виктория Боня вместе с Ольгой жила на телепроекте, где пары ищут любовь и строят дом, а после стала телеведущей какой-то женской передачи, но ненадолго. Очень скоро Боня вышла замуж за сына миллионера из Монако, перебралась к нему жить и родила дочку.

И вот тут у Ольги обнаружилось столько талантов, что удивились все. Бузова стала петь, танцевать, заниматься дизайном одежды и аксессуаров и даже писать книги. В общем, теперь ее не остановить. Удивительно, хотя Ольга ни в чем из этого не профессионал, она пользуется невероятной популярностью у молодежи.

2/10 И вот тут у Ольги обнаружилось столько талантов, что удивились все. Бузова стала петь, танцевать, заниматься дизайном одежды и аксессуаров и даже писать книги. В общем, теперь ее не остановить. Удивительно, хотя Ольга ни в чем из этого не профессионал, она пользуется невероятной популярностью у молодежи.

Ольга Бузова начинала с того, что просто строила любовь под сотнями камер на скандально известном телепроекте. Потом неожиданно для всех она стала ведущей того самого телепроекта и втянулась в светскую тусовку Москвы.

1/10 Ольга Бузова начинала с того, что просто строила любовь под сотнями камер на скандально известном телепроекте. Потом неожиданно для всех она стала ведущей того самого телепроекта и втянулась в светскую тусовку Москвы.

Такое впечатление, что у этих звезд нет никаких умений, и непонятно, почему они популярны.

Вероятно, это просто такое впечатление, но кажется, что ничем особенным эти девушки не примечательны, однако их популярность продолжает расти. Они посещают модные показы и сами задают тренды, появляются на красных ковровых дорожках, их снимки в соцсетях набирают миллионы просмотров и лайков. При этом у них никакого особенного дара: кто-то из них просто живет на показ и этим-то и знаменит! Но есть и такие, кто трудится каждый день, пробуя все подряд.

Отличный пример такой трудоспособности — деятельность Ольги Бузовой, которая совсем недавно просто проживала под камерами на скандально известном проекте. Она могла бы остаться незамеченной, как и сотни других участниц. Однако девушка пошла дальше, согласившись стать ведущей проекта и попав таким образом в светскую тусовку. На новой волне популярности Бузова открыла магазины с бижутерией, организовала собственный бренд одежды и даже написала книгу о том, как сделать так, чтобы стать счастливой.

Когда в личной жизни Ольги случалась неудача, девушка и вовсе все время посвятила работе: к ее профессиям телеведущей, дизайнера, писательницы тут же добавились способности певицы.

Ольга говорит, что таким образом компенсирует полное отсутствие личной жизни. Возможно, так оно и есть: ее бывший муж давно уже женился, а Бузова со времен развода ни с кем в отношениях замечена не была.

На самом деле теперь уже неважно, по какой причине Ольга так популярна, ведь останавливаться она не собирается! И хотя мало кто ценит ее творчество, даже те, кто не интересовались российским шоу-бизнесом никогда, о Бузовой что-то да слышали.