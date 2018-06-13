Звезды, которые дружат примерно целую вечность

«Если с другом вышел в путь, веселей дорога», — поется в детской песенке. А если этот путь начинается еще до звездной аллеи Голливуда, такая дружба проходит разные испытания. В нашей подборке — знаменитости, которые прошли эти испытания и отлично с ними справились.

Брэд Питт и Джордж Клуни

Дружба Брэда и Джорджа зародилась еще на съемках «Одиннадцати друзей Оушена», где они по сюжету были давними криминальными знакомыми. После выпуска комедии прошло целых 17 лет, а Питт и Клуни до сих пор остаются близкими друзьями.

В их жизнях, конечно, нет места криминалу, а вот семейные драмы присутствовали. Клуни не питал особой симпатии к выбранной Брэдом спутнице. И однажды, приглашая приятеля в гости, даже прямо заявил: «Предупреждаю, что своих пятнадцать детей брать не надо». Возможно, мнение Джорджа как-то косвенно повлияло на события в семье Брэда Питта и Анджелины Джоли

Джордж Клуни и Рэнди Гербер с Синди Кроуфорд

Крепкая дружба между мужчиной и женщиной — не просто редкость, но и, возможно, миф. Джордж Клуни и Синди Кроуфорд с удовольствием его развеивают, ведь их дружеский союз образовался еще в юном возрасте. С тех самых пор они поддерживают друг друга и продолжают дружить уже семьями. Они даже купили виллы в Лос-Кабосе по соседству.

К тому же, все эти ребята не только надежные друзья, но и деловые партнеры. Они владели общим бизнесом (алкогольным брендом Casamigos), который в 2017 году продали британской компании Diageo за 1 миллиард долларов.

Дэвид Бекхэм и Том Круз

Дэвид сдружился с Томом, когда еще играл за футбольный клуб «Реал» , в далеком 2005 году. Через два года знаменитый футболист переехал в Лос-Анджелес вместе со своей семьей и их встречи с Томом участились, а дружба стала более крепкой.

Американский актер с удовольствием проводил время в окружении семьи Дэвида, занимая вип-места на футбольных матчах и аплодируя очередным голам в исполнении Бекхэма. Знаменитый футболист уже завершил свою карьеру, чего нельзя сказать о Крузе, но это не мешает их общению: приятели все также проводят вместе свободное от работы время. Друзья заседают в пабах в сугубо мужской компании и ходят на хоккейные матчи.

Бейонсе и Гвинет Пэлтроу

Эти звездные подружки — поклонницы творчества друг друга. Гвинет считает свою подругу самым талантливым человеком на земле и знает слова всех ее песен наизусть. Бейонсе, в свою очередь, частый гость кинопремьер с участием подруги.

Их тесное общение началось в то время, когда Джей Зи и экс-супруг Пэлтроу, участник группы Coldplay Крис Мартин , работали вместе на студии. Вот тогда-то Бей и Гвинет поняли, что у них есть общие темы и похожие взгляды на жизнь. И их главная страсть — мода: звездные подружки они одними из первых демонстрируют новые тренды и сногсшибательные луки на красных дорожках.

Мэтт Деймон и Бен Аффлек

Будущие звезды встретились в 1978 году, когда Дэймону было 8, а Бену — 6, и жили они на одной улице. Друзья, кстати, еще и являются дальними родственниками.

В 1984 году Бен Аффлек сыграл свою первую роль в телесериале «Путешествие Мими», а через два года Мэтт Дэймон тоже заявил, что намерен стать актером. Так они стали не просто друзьями в жизни, но и коллегами. Их дружбу уж точно можно назвать длинною в жизнь, ведь прошло уже 40 лет со дня знакомства, а их союз все еще нерушим.